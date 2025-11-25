به گزارش ایلنا، محمد سبزی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، 4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، ضمن تبریک به دریادلان بسیجی، خطاب به مسئولان قوه قضاییه گفت: به داد شرکت آلومینیوم پارس برسید. چگونه ممکن است اداره تصفیه امور ورشکستگی شرکتی را دو ساعت قبل از برگزاری مزایده به فردی واگذار کند، اما پس از دو سال حکم بطلان آن مزایده صادر شود و با وجود گذشت چهار ماه از ابطال، همچنان همان مدیرِ خریدار بر شرکت مدیریت کند؟ کارگران نگران هستند؛ کارگری که با ۲۰ سال سابقه تنها حرف حق زده، امروز اخراج می‌شود. چه کسی باید به داد این‌ها برسد؟

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تأکید کرد: خواهش می‌کنم هرچه سریع‌تر وضعیت این شرکت تعیین‌تکلیف شود تا اموال آن به غارت نرود. دولت و قوه قضاییه باید هنگام واگذاری شرکت‌ها، قیمت واقعی، صلاحیت و اهلیت خریدار و رعایت اصول قانونی را ملاک قرار دهند تا حقی از کارگران ضایع نشود.

