عزیزی فارسانی در تذکر شفاهی:
قطع برق موتور پمپهای زایندهرود به کشاورزان آسیب جدی زده است
نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قطع برق موتور پمپهای زایندهرود در استان چهارمحال و بختیاری، خواستار وصل فوری برق و ارائه گزارش شفاف و مستند از دلایل و دستگاههای دخیل شد و نسبت به پیامدهای اجتماعی و امنیتی این اقدام هشدار داد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در صحن علنی امروز (سه شنبه 4 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته بسیج به ملت ایران و به مسئولان و دریادلان، خطاب به وزیر نیرو و اعضای شورای عالی گفت: در بازدید میدانی و دیدار با کشاورزان و باغداران در حاشیه زایندهرود شاهد قطع برق موتور پمپهای این منطقه بودم. این اقدام بدون مستند قانونی و تحت فشار برخی نهادهای استانی انجام شده و باعث آسیب جبران ناپذیر به کشاورزان و نابودی درختان و باغات شده است.
وی افزود: قطع برق موتور پمپها موجب اختلال در امنیت اجتماعی و برهم زدن آرامش روانی مردم شده است. از این رو تقاضا دارم فوراً برق تمامی موتور پمپها وصل شود و گزارش رسمی و مستند از مبانی تصمیم و دستگاههای دخیل به اینجانب و مردم شریف استان ارائه گردد و از تکرار چنین اقدامات تبعیض آمیز جلوگیری شود.
عزیزی فارسانی همچنین از شورای عالی انقلاب فرهنگی و سران قوا خواست که به وضعیت رسیدگی کنند و برای جلوگیری از خسارتهای بیشتر اقدامات فوری انجام شود.