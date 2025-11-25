بیگدلی در نطق میان دستور:
به گزارش ایلنا، عباس بیگدلی، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۴ آذر) مجلس شورای اسلامی،
به گزارش ایلنا، عباس بیگدلی، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۴ آذر) مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) و گرامیداشت هفته بسیج گفت: هفته بسیج یادآور ایمان و ایثار و خدمت بیمنت را خدمت ملت شریف اسلامی تبریک عرض میکنم. امروز کشور از ناترازیهای مختلفی رنج میبرد؛ ناترازی بانکی، ناترازی بودجهای، ناترازی انرژی، ناترازی حقوق و دستمزد و از همه مهمتر ناترازی مدیریتی که مادر همه ناترازیهاست.
وی افزود: اما مسئول این ناترازیها و ریشه آنها کجاست؟ سلطان ناترازیها، سازمان برنامه و بودجه است و ناترازی ها، از سازمان برنامه و بودجه نشأت میگیرد؛ سازمانی که نه برنامه دارد و نه بودجه؛ در همه حوزههای انتخابیه پروژههای عمرانی معطل است و مردم از بیعدالتی در پرداخت رنج میبرند. آیا تاکنون به جای سیاهنمایی، چیزی تحت عنوان برنامه از لسان آقای پورمحمدی شنیدهاید؟ سازمانی که نه برنامه دارد و نه بودجه را باید سازمان «و» نامید.
بیگدلی با بیان اینکه «آقای پورمحمدی از دولت نهم تاکنون در ردههای یک یا دو سازمان برنامه و بودجه بودهاند»، این مقام را «سلطان ناترازیها» خواند و پرسید: آیا وی هیچگاه پاسخگو بوده است؟
این نماینده مجلس ادامه داد: بهعنوان نمونه دولت با کاهش عرضه کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۱۲ میلیارد دلار در سال جاری، زمینه بههمریختگی بازار نهادهها را فراهم کرد. دولت باید پاسخ دهد مابه التفاوت این کاهش که ۲۰۰ همت میشود، کجا هزینه شده و چه اقدامی برای حمایت از سفره مردم انجام داده است؟
بیگدلی خطاب به رئیسجمهور گفت: مصوبه اول آذر هیئت وزیران برای آزادسازی ورود کالاهای اساسی در ظاهر تصمیمی تسهیلکننده است، اما پیامدهای بسیار سنگینی برای بازار و معیشت مردم دارد. آیا درست است سیاستی به نام تسهیل واردات، به بیثباتی بازار ارز و افزایش قیمتها منجر شود؟ آیا میتوان چشم بر این حقیقت بست که مصرفکننده نهایی، یعنی مردم شریف، قربانی اصلی این تصمیم اشتباه شوند؟
وی تأکید کرد: ما اجازه نمیدهیم رانت و احتکار کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدهاند افزایش یابد و رسماً قیمت کالاهای اساسی بالا رود.
نماینده تاکستان سپس به وضعیت صدها هزار نیروی کار شرکتی اشاره کرد و خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت:این نیروهای مظلوم و خدوم با کمترین حقوق و بیشترین مسئولیت در دستگاههای اجرایی خدمت میکنند. آیا رواست کارمندانی که ستون اصلی بیمارستانها، مدارس و ادارات هستند با قراردادهای موقت و بیثبات زندگی کنند؟ آیا عدالت اجتماعی و اصل ۳ قانون اساسی که دولت موظف به رفع تبعیض و ایجاد فرصتهای برابر کرده است با این وضعیت سازگار است؟
وی با طرح این پرسش که شرکتهای واسطهای وابسته به چه کسانی هستند افزود: شرکتهای واسطهای سالانه صدها میلیارد تومان از بودجه عمومی را میبلعند؛ اگر این نیروها مستقیم تبدیل وضعیت شوند هم عدالت برقرار میشود و هم صرفهجویی اقتصادی رخ میدهد.
بیگدلی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت:حدود یک سال است درخواست وقت ملاقات دادهام تا درباره پرحجمترین پرونده طول تاریخ نظام با ۳۴ هزار پرونده و ۳۰ شرکت دیگر با ۱۲ هزار شاکی توضیح دهم؛ اما این فرصت برای انتقال مشکلات سرمایهگذاران فراهم نشده است.
وی افزود: در حالی که مطالبه جدی، اجرای حکم غفاری و برخورد قاطع با ترکفعلکنندگان و خائنان است، در این شرایط شخصی اقدام به شکایت قضایی از نماینده مردم کرده و علیرغم پاسخ هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مبنی بر اینکه اقدام در چارچوب وظایف نمایندگی بوده، تهدید به صدور حکم جلب میکند! اگر برخورد با نماینده مردم این است، وای به حال مردم.
بیگدلی همچنین از وزیر جهاد کشاورزی انتقاد کرد و گفت:وظیفه سازمان دامپزشکی رصد و پایش و کنترل بیماری دام و طیور است. این سازمان حتی به هشدارهای سازمانهای بینالمللی از جمله فائو درباره تب برفکی توجه نکرده؛ در حالی که زمینه تولید واکسن آن در کشور وجود داشته اما انحصار واردات برای یک شرکت فراهم شده است.
نماینده تاکستان خطاب به وزیر کشور نیز گفت:تذکر میدهم بابت دخالت حامیان انتخاباتی و حامیان مالی شما در انتصابات و امور اجرایی کشور. از همه بزرگان میخواهیم ورود کنند؛ مگر این حامیان انتخاباتی برای دولت چقدر خرج کردهاند که اینگونه دنبال سهمخواهی در دولت هستند؟ یکبار اعلام کنید چقدر خرج کردهاید تا مردم خودشان پول جمع کنند و به این حامیان مالی بدهند!