به گزارش ایلنا، سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز (سه‌شنبه) در مراسم «نایب‌الشهید» که در حسینیه باغ بهشت همدان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: این برنامه در جوار مزار شریف شهیدان استان ولایت‌مدار همدان برگزار می‌شود؛ هشت هزار شهید بزرگواری که هرکدام مکتبی برای جامعه هستند و همگی ستارگان درخشان آسمان ایران‌اند.

وی افزود: اگرچه در دسته‌بندی‌های رسمی بعضی افراد شاخص به‌عنوان سردار معرفی می‌شوند، اما حقیقت آن است که همه شهدا «سرداران هدایت» به‌شمار می‌روند و این اقدام امروز که آغازگر روند «نائب شهید شدن» در کشور است، انتخابی بزرگ و آگاهانه محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تشریح اهمیت شناخت ویژگی‌های شهدا گفت: وقتی می‌گوییم هر شهید یک شخصیت بزرگ و یک مکتب است، باید خصوصیات آنان را بشناسیم. حضرت آقا درباره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید همدانی و شهید شادمانی فرمودند مکتب شهید. این تعبیر معنایی بسیار وسیع دارد.

وی با تأکید بر جایگاه «میهن‌پرستی» به‌عنوان برجسته‌ترین ویژگی شهدا، بیان داشت: میهن‌پرستی ریشه در دین و اسلام دارد و عنصر اساسی پیشرفت و بقای ملت‌هاست. اگر یک ملت مسئولان و فرزندان میهن‌پرست نداشته باشد نابود می‌شود. این موضوع در تاریخ نمونه‌های فراوان دارد.

سردار سلیمانی با اشاره به رخدادهای اوکراین توضیح داد: از ۴۷ میلیون جمعیت اوکراین، حدود ۵۰ درصد آن کشور را ترک کرده و راهی اروپا شده‌اند. این رقم نشان‌دهنده ضعف عنصر میهن‌پرستی در آن جامعه است.

وی با مرور رخدادهای تاریخی ایران، به تشریح پیامدهای دو جنگ جهانی پرداخت و گفت: در جنگ جهانی اول ایران بی‌طرفی اعلام کرد اما متفقین کشور را اشغال کردند. قحطی و وبا شایع شد و نزدیک ۱۰ میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت آن زمان از بین رفتند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: در جنگ جهانی دوم نیز رضاخان ارتشی ۱۲۳ هزار نفره تشکیل داده بود اما آن را در مسیر سرکوب مردم به‌کار گرفت و هنگام تهاجم بیگانگان کشور را ترک کرد. این موضوع در اسناد تاریخی موجود است.

وی با اشاره به تجزیه بخش‌هایی از ایران در دوره‌های مختلف، گفت: اگر حاکمان کشور میهن‌پرست بودند، آیا بحرین یا بخش‌های مهم دیگری از ایران جدا می‌شد؟ ضعف مدیریت و وابستگی سیاسی موجب خسارات بزرگ شد.

سردار سلیمانی با اشاره به دوران انقلاب اسلامی توضیح داد: از کودتا گرفته تا جنگ داخلی و ترورهای بزرگ و حمایت ۴۰ کشور از صدام، دشمنان برای ضربه‌زدن به ایران تلاش کردند. اما ملت میهن‌پرست ایران اجازه نداد حتی یک سانتی‌متر از خاک کشور جدا شود.

وی به بیان نقش امام راحل و رهبری در شکل‌دهی تفکر مقاومت پرداخت و خاطرنشان کرد: امام عنصر میهن‌پرستی را احیا کرد و ملت ایران را به ملتی مقاوم، شجاع و شکست‌ناپذیر تبدیل کد. امروز ایران به‌لطف رهبری حکیمانه و خون شهدا، از عزت، استقلال و تمامیت ارضی خود حفاظت می‌کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: قدرت ایران برخلاف قدرت‌های متجاوز دنیا که بر بمب اتم و ارتش متکی‌اند، بر خون پاک شهدا استوار است و ما به این پایه الهی افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در دفاع مقدس تأکید کرد: ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید در سخت‌ترین میدان‌ها حضور داشتند؛ از تخریب تا اطلاعات و شناسایی. شهید فهمیده، شهید بهنام محمدی و دیگر نوجوانان افتخارآفرین نمونه‌های روشن این تفکر هستند.

سردار سلیمانی با اشاره به دشمنی همیشگی آمریکا و صهیونیست‌ها گفت: بیگانگان از کودتای ۲۸ مرداد تا جنگ تحمیلی و ترورهای بزرگ، همواره به‌دنبال ضربه‌زدن به ایران بوده‌اند. اما ملت ایران ایستاد. در جنگ ۱۲ روزه غزه نیز رژیم صهیونیستی شکست سختی خورد و شهدایی از استان همدان افتخارآفرینی کردند.

وی در ادامه با تشریح اهمیت هوشیاری ملی اظهار داشت: اگر حکومت پهلوی ادامه پیدا می‌کرد ایران امروز وضعیت دیگری داشت و بخش‌های بیشتری از کشور از دست می‌رفت. اما انقلاب اسلامی عزت ایران را حفظ کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان متذکر شد: قدرت ایران بر خون شهدا استوار است و این بزرگ‌ترین افتخار ماست. ان‌شاءالله این برنامه‌ها در سراسر کشور ادامه پیدا کند.

