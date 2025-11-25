دستگیری چهارمین عضو شورای شهر دورود به اتهام ارتشا

به گزارش ایلنا، مسلم الماسی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود از بازداشت چهارمین عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام ارتشا خبر داد و گفت: پیش‌تر سه عضو دیگر شورا و سه کارمند شهرداری دورود نیز به همین اتهام دستگیر شده بودند. شورای شهر دورود دارای ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است.

دادستان عمومی و انقلاب دورود با اشاره به روند رسیدگی به پرونده ارتشا در شورای شهر گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، با متخلفان برخورد خواهد کرد. هدف ما صیانت از حقوق عمومی و بازگرداندن اعتماد مردم به نهاد‌های شهری است.

الماسی تأکید کرد که تاکنون سه عضو دیگر شورای شهر و سه کارمند شهرداری دورود نیز به همین اتهام بازداشت شده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. وی افزود: پرونده در حال بررسی دقیق قضایی است و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

برخورد با فساد اداری از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی در استان لرستان است. سلامت اداری و شفافیت عملکرد شورا‌ها و شهرداری‌ها، از ارکان اصلی اعتماد عمومی محسوب می‌شود.

دادستان دورود تاکید کرد: هیچ فرد یا نهادی در برابر قانون مصونیت ندارد و دستگاه قضایی با جدیت در مسیر مبارزه با فساد گام برمی‌دارد.

