لاریجانی در دیدار با وزیر خارجه پاکستان
مسیر تجارت ایران و پاکستان باید به هدف ۱۰ میلیارد دلار برسد
علی لاریجانی با محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی امروز، ۴ آذر ۱۴۰۴، در اسلامآباد با محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، آخرین تحولات مهم منطقهای و ضرورت اقدام جمعی کشورهای اسلامی برای مواجهه با چالشهای مشترک بررسی شد. دو طرف بر این باور بودند که جهان اسلام نیازمند طراحی اقدامات عملی، هماهنگی گسترده و همکاریهای منسجم برای مدیریت بحرانهای منطقه است؛ خصوصاً رفع تهدید رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی.
لاریجانی با اشاره به پیوندهای دیرینه دو کشور، ارتقای سطح روابط ایران و پاکستان به سطح روابط راهبردی را یک ضرورت خواند و اظهار داشت: ظرفیتهای اقتصادی دو کشور میتواند در سطحی بسیار فراتر از وضعیت کنونی عمل کند. وی خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی شد و هدفگذاری افزایش مبادلات تا سقف ۱۰ میلیارد دلار را دستیافتنی دانست.
در بخش دیگری از گفتوگو، دو طرف فلسطین را یکی از کانونهای اصلی همکاری جهان اسلام عنوان کردند و بر اتحاد، همگرایی و تمرکز تهران و اسلامآباد در حمایت از ملت فلسطین تأکید کردند.
دو مقام در پایان، آمادگی خود را برای تداوم رایزنیهای منظم و پیگیری عملی توافقات ابراز کردند.