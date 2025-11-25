خبرگزاری کار ایران
لاریجانی در دیدار با وزیر خارجه پاکستان

مسیر تجارت ایران و پاکستان باید به هدف ۱۰ میلیارد دلار برسد

علی لاریجانی با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی امروز، ۴ آذر ۱۴۰۴، در اسلام‌آباد با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات مهم منطقه‌ای و ضرورت اقدام جمعی کشورهای اسلامی برای مواجهه با چالش‌های مشترک بررسی شد. دو طرف بر این باور بودند که جهان اسلام نیازمند طراحی اقدامات عملی، هماهنگی گسترده و همکاری‌های منسجم برای مدیریت بحران‌های منطقه است؛ خصوصاً رفع تهدید رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی.

لاریجانی با اشاره به پیوندهای دیرینه دو کشور، ارتقای سطح روابط ایران و پاکستان به سطح روابط راهبردی را یک ضرورت خواند و اظهار داشت: ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور می‌تواند در سطحی بسیار فراتر از وضعیت کنونی عمل کند. وی خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی شد و هدف‌گذاری افزایش مبادلات تا سقف ۱۰ میلیارد دلار را دست‌یافتنی دانست.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، دو طرف فلسطین را یکی از کانون‌های اصلی همکاری جهان اسلام عنوان کردند و بر اتحاد، همگرایی و تمرکز تهران و اسلام‌آباد در حمایت از ملت فلسطین تأکید کردند.

دو مقام در پایان، آمادگی خود را برای تداوم رایزنی‌های منظم و پیگیری عملی توافقات ابراز کردند.

 

علت انحراف ستون فقرات