رنجبرزاده در صحن مجلس:

نیازمند تدابیر مناسب برای تأمین معیشت بازنشستگان هستیم

نماینده مردم اسدآباد گفت: بازنشستگان که از کار بازنشسته شده‌اند و برخی هنوز از دستگاه‌ها خارج نشده‌اند، نیازمند تدابیر مناسب برای تأمین حداقل‌های معیشتی هستند.

به گزارش ایلنا، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در صحن علنی امروز ( سه‌شنبه ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن تبریک سالروز تشکیل بسیج به ملت ایران و بسیجیان، خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: وضعیت نیروهای حق‌التدریس، نیروهای طرح امین و نیروهای بلاتکلیف تاکنون ادامه یافته و این افراد در انتظار اقدامات جدی هستند. همچنین برای نیروهای خدماتی که سقف سنوات آن‌ها ۳۰ سال تعیین شده است، لازم است سنوات پیشین آن‌ها نیز لحاظ شود تا امکان استخدام پس از سال‌ها انتظار فراهم گردد.

وی افزود: بازنشستگان که از کار بازنشسته شده‌اند و برخی هنوز از دستگاه‌ها خارج نشده‌اند، نیازمند تدابیر مناسب برای تأمین حداقل‌های معیشتی هستند.»

رنجبرزاده در ادامه با اشاره به جامعه پزشکی کشور گفت: جوانان پزشک و فعالان حوزه سلامت در مناطق محروم با مشکلات زیادی مواجه هستند و باید برای حفظ و ماندگاری این قشر راهکارهای تشویقی طراحی شود. برنامه‌ریزی صرفاً بر اساس طرح و اجبار نمی‌تواند مشکل را حل کند و ممکن است به میراث گرانبهای جامعه پزشکی کشور آسیب برساند.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مجمع نظام پزشکی، سازمان نظام پزشکی و نخبگان کشور می‌تواند به ارائه راهکارهای مؤثر کمک کند.

نماینده مردم اسدآباد در پایان خطاب به مسئولان گفت: اشتغال شهرستان اسدآباد با مشکل مواجه است و جوانان بسیاری بیکار هستند، بنابراین دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر برای رفع این مشکلات اقدام کنند.

علت انحراف ستون فقرات