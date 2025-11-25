خبرگزاری کار ایران
در صحن مجلس صورت گرفت؛

موافقت مجلس با اصلاح طرح امنیت غذایی

موافقت مجلس با اصلاح طرح امنیت غذایی
کد خبر : 1718686
نمایندگان مردم در مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف ماده ۱۱ طرح امنیت غذایی موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی جهت تامین نظر شورای نگهبان با مصوبه کمیسیون کشاورزی مبنی بر حذف ماده ۱۱ طرح مذکور با ۱۰۶ رای موافق، ۸۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است ایراد شورای نگهبان موضوع بند ۷ ماده درخصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود که به دلیل ابهام و همچنین وجود بار مالی و مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی با نظر کمیسیون در چارچوب یک طرح و یا لایحه به صورت کامل در زمان مناسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت، لذا به دلیل اینکه اصلاح بند مذکور کلیت طرح را با مشکل مواجه می کرد، این ماده جهت رفع ایرادات شورای نگهبان حذف می شود

 

