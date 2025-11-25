به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفتم آذر، روز بزرگداشت نیروی دریایی، با تبریک این روز به ملت ایران، همرزمان و خانواده‌های شهدای این نیرو، گفت: روز هفتم آذر به نام روز فداکاری نیروی دریایی ارتش جمهور اسلامی ایران یاد شد. این واژه بسیار زیبا به به پاس شهدای گلگون کفن و عزیز است. ما در راستای رشادت‌های همرزمان در هشت سال دفاع مقدس و در ابتدایی ترین روزهایی که این جنگ به ما تحمیل شد، نیروی دریایی ما در دو مقطع در توانست عملیات های گستره‌ای ایجاد کند و در هفت آذرماه بود که توانست اولین پیروزی نیروی دریا را رقم بزند.

وی ادامه داد: نیرویی توانست علاوه بر اینکه دشمن بعثی را دور کرد، شاهرگ اقتصادی آن را قطع کرد. پس از آن در عملیات مروارید بیش از ده هزار فروند شناور استکورت شد. تا امروز نیرو دریایی موفق شده کماکان آن عملیات را این بار در صحنه‌های اقیانوسی و با اقتدار به انجام برساند.

دریادار ایرانی گفت: دو حوزه در شرق دریای هرمز و عمان و در شما دریای خزر حوزه عملیاتی است که ابلاغ شده است. سیاست های نه ‌گانه‌ای که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که در تلاش برای اجرای آن هستیم. ما باید در صحنه‌های بین‌المللی حضور داشته باشیم. امروز بیش از صد فروند شناور در حال اسکورت محموله‌های تجاری هستند. با توجه به ظرفیت‌هایی که امروز در اختیار داریم، نه تنها در حوزه امنیت بلکه در حوزه‌های دیگر مثل رزمایش‌های موفق حضور پیدا می‌کنیم. تاکنون بیش از صد و سه ناوگروه به دریاها اعزام شده است.

فرمانده نیرو دریایی ارتش عنوان کرد: این نقش فعال نیروی دریایی این است که باور مردم ایران اسلامی تامین امنیت جهانی و کمک به رویداد های بشر دوستانه است. آنان که با مردم ما به احترام برخورد می‌کنند، ما نیز با همان نگاه را به آن‌ها خواهیم داشت. نیاز ما این است که در اقیانوس ها تجهیزات لازم را داشته باشیم. این نیاز به دلیل دوری نقاط اقیانوسی از کشور ما و پیچیده بودن اقیانوس ‌ها است انشالله شناورهایی را خواهیم داشت که در خط اول تامین امنیت شناور‌های تجاری فعالیت خواهند داشت.

وی درباره‌ی نقش آفرینی ایران در نشست فرماندهان حاشیه اقیانوس هند و دریای خزر گفت: در حوزه تامین امنیت و به برکت خون شهدا با توجه به ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم به عنوان الگویی در زمینه تامین امنیت و تعاملات چند وجهی و چند بعدی شناخته می‌شویم. تا امروز بیش از ۱۰۳ ناوگروه به دریاها اعزام شده است و امروز دو ناوگروه ارتش در ماموریت‌هایی بین‌المللی در شرق و جنوب قاره آفریقا در حال عزیمت و حضور هستند تا بتوانند در ماموریت‌های تعیینی خود علاوه بر حوزه امنیتی در زمینه دیپلماسی دفاعی به درستی نقش‌آفرینی فعالی داشته باشند.

دریادار ایرانی با بیان اینکه قطعاً حضور ما در حوزه‌های اقیانوسی ممکن است مورد خوشایند و رضایت بسیاری نباشد اما در این زمینه وظایفی بر عهده نیروی دریایی ارتش سپرده شده است. امروز ما توانسته‌ایم با تمام مراکز امنیت دریایی حاشیه اقیانوس هند ارتباط لحظه‌ای و تبادل اطلاعات داشته باشیم و احیاناً اگر آنها نیازی به کمک داشته باشند به سرعت در آن منطقه حضور پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: همه تلاش ما این است که نه فقط امنیت بلکه ایمنی را در پهنه‌های اقیانوسی برقرار کنیم. قطعاً در حوزه‌های علمی نیز توانمندی‌هایی داریم و از دانشمندان کشور برای حضور در هر جای اقیانوس‌ها پشتیبانی خواهیم کرد.

فرمانده نیرو دریایی ارتش درباره توان دفاعی و آمادگی نداجا در برابر تهاجمات دشمن بیان کرد: به لطف و دعای خیر مردم عزیز دو ناوگروه ما همزمان در پهنه‌های اقیانوسی حضور دارند و دو ناوگروه دیگر نیز در حال آماده شدن برای اعزام به پهنه‌های اقیانوسی هستند. حضور ناوگروه‌های ما در دریاهای بسیار دور از جمله آفریقای جنوبی است. در کنار این ماموریت‌ها حتماً عهده‌دار تامین امنیت نیز هستیم و در این راستا نیز صدها فروند شناور تحت اسکورت نیروی دریایی قرار دارند و مفهوم آن این است که شریان اقتصادی کشور برقرار است.

دریادار ایرانی در خصوص تاثیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و اجرای مکانیزم ماشه بر ماموریت‌های نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: معمولا دشمنان جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کنند برای بیان مباحث خود از ظرفیت‌های سازمان ملل استفاده کنند. واقعیت صحنه این است که امروز تحریم‌ها نتیجه عکس داده است یعنی دشمنان با اعمال تحریم علیه ما، خودشان را تحریم کردند؛ دنیای امروز بسیار بزرگ است و کشورهای بسیاری در عرصه جهانی حضور دارند و به لطف خدا با وجود تحریم‌های موجود امروز کشتی‌های ایرانی با پرچم ایران در بنادر دنیا تردد دارند و در حال جابجایی محموله‌های تجاری هستند. به نظر می‌رسد که تحریم‌ها عمدتاً شامل حوزه‌های بشردوستانه می‌شود و امروز بیماران پروانه‌ای ما و بیماران خاص مورد تحریم قرار گرفتند.

وی درباره حضور ناوگروه ۸۶ در اقیانوس آرام تصریح کرد: وقتی این ناوگروه در اقیانوس آرام حضور داشت رسماً اعلام شد که این ناوگروه تحریم شده است و رسماً نیز اعلام شد که اجازه عبور این ناو گروه از کانال پاناما داده نمی‌شود، گرچه در آن ایام تصمیمی برای عبور از کانال پاناما نداشتیم اما این ناو گروه وارد بنادر کشورهای خارجی شد و فرهنگ ایرانی اسلامی را ارائه کرد و تحسین کشورهای میزبان را برانگیخت.

دریادار ایرانی در رابطه با تجهیزات نیروی دریای ارتش برای حرکت به سمت قطب جنوب را در اختیار دارد، عنوان کرد: امروز جنوبگان محل حضور دانشمندان است و دانشمندان کشور ما نیز در حال آماده‌سازی خود برای حضور در این محل هستند و ما نقش پشتیبان را انجام می‌دهیم تا این عزیزان را از دریاها عبور دهیم و به جنوبگان برسانیم و قصدی برای حضور نظامی در این مناطق نداریم.

وی درباره برنامه‌های نداجا برای رونمایی از تجهیزات جدید طی روزهای آتی اظهار کرد: قطعاً برنامه‌های رونمایی خواهیم داشت و به امید خدا طی روزهای آینده شاهد الحاق آن‌ها خواهیم بود.

فرمانده نداجا در پایان در پاسخ به سوال که آیا مجدداً شاهد اعزام ناو گروه‌هایی با ماموریت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش به آب‌های بین‌المللی خواهیم بود، گفت: ناوگروه ۸۶ دیگر تکرار نمی‌شود و اگر تکرار شود دیگر اولین نخواهد بود. در جریان ماموریت این ناوگروه، بیشترین و سخت‌ترین مسیر دریانوردی طی شد و بخشی از مسیری که این ناو گروه طی کرد برای نخستین بار در دنیا توسط دریانوردان ایرانی تجربه شد. به نظر می‌رسد که ما در آینده می‌توانیم کارهای خارق‌العاده‌ای انجام دهیم اما هیچ فعالیتی به ناوگروه ۸۶ نخواهد رسید.

در پایان این نشست خبری نیز در مراسمی با حضور امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و امیرحسین کریمی معاون شرکت ملی پست از تمبر یادبود این ناو گروه ۸۶ نداجا، با عنوان «ماموریت اقتدار دور دنیا در ۸ ماه» رونمایی شد.

