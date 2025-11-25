خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید دیوان محاسبات بر واگذاری، ادغام و یا اصلاح ساختار شرکت ملی فولاد

تاکید دیوان محاسبات بر واگذاری، ادغام و یا اصلاح ساختار شرکت ملی فولاد
کد خبر : 1718665
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات کشور ، پیگیری و تعیین‌تکلیف واگذاری، ادغام و یا اصلاح ساختار شرکت ملی فولاد ایران را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایلنا، شرکت ملی فولاد ایران در حالی از سال ۱۴۰۲ در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته که بخش عمده دارایی‌های آن به ایمیدرو منتقل شده و فاقد اختیار تصمیم‌گیری یا مدیریت منابع در طرح‌های فولادی کشور است و بدون مأموریت مستقل و مؤثر، صرفاً از محل اجاره املاک مازاد و دریافت وجوه خدمات مدیریتی به فعالیت ادامه می‌دهد.

دیوان محاسبات بر لزوم اتخاذ تصمیم قطعی وزارت صمت در خصوص شرکت ملی فولاد ایران با حفظ و بکارگیری کارکنان در سایر بخش‌ها، تاکید دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات