در صحن مجلس صورت گرفت؛
موافقت مجلس با تفحص از عملکرد منطقه آزاداروند از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳
در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳ تصویب شد.
به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اردوند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در دستور کار قرار داشت که نمایندگان پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای رد این تقاضا و همچنین صحبتهای نماینده متقاضی نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف، ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نمتینده حاضر با این تقاضا موافقت کردند.