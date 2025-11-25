موافقت مجلس با تفحص از عملکرد منطقه آزاداروند از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳

به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اردوند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در دستور کار قرار داشت که نمایندگان پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای رد این تقاضا و همچنین صحبت‌های نماینده متقاضی نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف، ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نمتینده حاضر با این تقاضا موافقت کردند.

