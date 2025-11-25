خبرگزاری کار ایران
در صحن مجلس صورت گرفت؛

موافقت مجلس با تفحص از عملکرد منطقه آزاداروند از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳

در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳ تصویب شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اردوند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در دستور کار قرار داشت که نمایندگان پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای رد این تقاضا و همچنین صحبت‌های نماینده متقاضی نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف، ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نمتینده حاضر با این تقاضا موافقت کردند.

 

