در صحن مجلس؛
تحقیق و تفحص از فیلترشکن فروشها تصویب شد
نمایندگان با اجرای تحقیق و تفحص از سامانههای مدیریت گذرگاه دادههای کشور و مقابله با عناصر و ابزارهای حاکمیت گریز فیلترشکنها موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه ۴ آذرماه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانههای مدیریت گذرگاه دادههای کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت کردند.