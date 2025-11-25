خبرگزاری کار ایران
در صحن مجلس؛

تحقیق و تفحص از فیلترشکن فروش‌ها تصویب شد

نمایندگان با اجرای تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزارهای حاکمیت گریز فیلترشکن‌ها موافقت کردند.

به گزارش ایلنا،  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت کردند.

 

