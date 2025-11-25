توزیع نامتوازن دندانپزشک سلامت مردم را به خطر انداخته است

به گزارش ایلنا، اسدالله چراغی، نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در طرح سوال خود از محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به نمایندگان مجلس و ملت ایران، گفت: امروز در این جایگاه نشسته‌ام نه برای ایراد یک نطق معمولی، بلکه برای بیان حقیقتی تلخ؛ حقیقتی که سلامت مردم را به بازی گرفته‌ است و پشت آمارهای ناقص و اطلاعات پنهان مانده و نتیجه آن چیزی جز بی‌تدبیری و بی‌برنامگی مجموعه مسئولان وزارت بهداشت و درمان نیست.

وی افزود: در شرایطی که مردم در صف‌های طولانی درمان گرفتار شده‌اند، زمانی که مناطق محروم حتی از یک دندانپزشک نیز بی‌بهره‌اند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که شما در کدام جلسه حضور دارید و چه اقدام عملی انجام داده‌اید؟ آیا سلامت، بهداشت، و خدمات دهان و دندان جزو حقوق اولیه شهروندی نیست و درمان فقط در حد شعار باقی مانده است؟

چراغی تصریح کرد: بنده به‌عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان، مسئولیتی چندین ‌برابر بر عهده دارم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، توزیع نامتوازن دندانپزشک در کشور نمونه آشکار بی‌عدالتی است.

نماینده مردم دهلران در مجلس یادآور شد: همان‌گونه که مستحضرید، در استان‌هایی مانند تهران، اصفهان و یزد بین ۶۰ تا ۱۱۷ دندانپزشک به ازای هر صد هزار نفر وجود دارد؛ اما در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد این رقم تنها ۱۵ تا ۲۰ دندانپزشک است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: امروز چه تفاوتی میان خوزستان با ۵ میلیون جمعیت و استان‌هایی مانند فارس و اصفهان وجود دارد که آمار دسترسی به دندانپزشک در یک‌سو ۳۵ و در سوی دیگر ۶۶ نفر به ازای هر صد هزار نفر است؟ همین وضعیت در یزد، بوشهر، کرمانشاه و گیلان نیز مشاهده می‌شود و این اختلاف معنادار قابل چشم‌پوشی نیست.

چراغی ادامه داد: بدیهی است هدف از بیان این آمار، تضییع حق هیچ استان یا شهرستانی نیست؛ بلکه تأکید بر این واقعیت است که آمارهای موجود متوازن نیست و پزشکان و دندانپزشکان در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند. دلیل اصلی این وضعیت نیز نبود رفاه، امنیت شغلی و شرایط کافی برای ماندگاری کادر سلامت است. وقتی رضایتمندی ایجاد نشود، تردیدی نداشته باشید که نیروهای متخصص ماندگار نخواهند شد و سلامت مردم آسیب می‌بیند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به وزیر بهداشت گفت: آیا می‌دانید بر اساس آمار، پایین‌ترین نرخ دسترسی به پزشک و دندانپزشک متعلق به استان سیستان و بلوچستان است؟ آیا اطلاع دارید که ایلام، یاسوج و سایر مناطق محروم کشور به دلیل کمبود دندانپزشک، فرسودگی تجهیزات پزشکی و نبود امکانات لازم، امروز در مضیقه بوده و سلامت مردم به‌طور جدی تهدید می‌شود؟

نماینده مردم دهلران ادامه داد: آیا در هیچ‌یک از کشورهای دنیا پذیرفته شده است که برای یک ترمیم ساده، یک کشیدن دندان یا حتی یک مشاوره ابتدایی، مردم مجبور باشند هفته‌ها در صف انتظار بمانند و در نهایت، برای دریافت کوچک‌ترین خدمات دندانپزشکی صدها کیلومتر مسیر طی کنند تا شاید بتوانند یک دندان را ترمیم کنند؟این وضعیت «کمبود» نیست؛ این یک فاجعه مدیریتی است که متأسفانه در بدنه مدیریتی حوزه سلامت ریشه دوانده است.

چراغی یادآور شد: تا چه زمانی قرار است مردم تاوان این ناهماهنگی‌ها، ضعف مدیریت و نبود برنامه‌ریزی را بدهند؟ امروز در بسیاری از امور درمانی و بهداشتی کشور، سلامت مردم به‌طور جدی به خطر افتاده است. از نبود دندانپزشک در مناطق محروم گرفته تا فرسودگی تجهیزات، ناتوانی در جذب و ماندگاری نیروهای متخصص و کمبود امکانات اولیه‌ای که در هر نظام سلامت کارآمدی باید حداقل استانداردها را تأمین کند. مردم ایران سزاوار این همه رنج نیستند. دسترسی به درمان، حق است نه امتیاز. سلامت، وظیفه حاکمیت است؛ نه لطف و ما، به‌عنوان نمایندگان ملت، موظفیم این حقیقت را بدون پرده‌پوشی به زبان بیاوریم و از مسئولان اجرایی پاسخ روشن، اقدام عاجل و برنامه عملیاتی بخواهیم.

نماینده مردم دهلران در مجلس دوازدهم افزود: سؤالم سیاسی نیست و اختصاص به استان ایلام ندارد و آنچه مطرح می‌کنم مسئله‌ای ملی است و بر اساس شاخص‌هایی که در سراسر کشور بررسی کرده‌ام دنبال می‌کنم. آماری که شما درباره وجود چهار دستگاه ام‌آرآی در استان ایلام ارائه دادید کذب محض است. در استان ایلام دو دستگاه ام‌آرآی وجود دارد که یکی از آنها اخیراً دستور راه‌اندازی آن داده شده است. چرا این اطلاعات نادرست را به مردم می‌دهید؟

وی ادامه داد: سؤال من ملی است و بر مبنای شاخص‌ها و گزارش‌ها از سراسر کشور مطرح می‌شود و مردم مناطق محروم دیگر طاقت نبودن پزشک متخصص، کمبود تجهیزات پزشکی و تعطیلی اتاق‌های عمل را ندارند. این اطلاعات مسائل بازیچه‌ای نیست که با آن شوخی کنیم. وقتی جان مردم تهدید می‌شود، نمایندگان مجلس با هیچ‌کس و هیچ‌چیز تعارف ندارند.

چراغی یادآور شد: از همکاران استان ایلام تقدیر می‌کنیم و از همه نمایندگان کشور که با حداقل امکانات خدمت می‌کنند قدردانی می‌کنیم، اما واقعیت این است که وضعیت بهداشت و درمان در بسیاری از نقاط کشور نگران‌کننده است. آیا شما قیمت واقعی خدمات دندانپزشکی را رصد کرده‌اید؟ آیا کمبودها را پیگیری کرده‌اید؟ آیا نبود امکانات و تجهیزات را دنبال کرده‌اید یا نه؟؛ چرا مکانیزم نظارتی شما در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های کشور عاجز به نظر می‌رسد؟ چه دست‌هایی پشت پرده وجود دارد که سهم مناطق محروم را تنها بر روی کاغذ نگه داشته است؟ مگر مقام معظم رهبری بارها بر خودکفایی و تولید تجهیزات پزشکی ملی تأکید نکرده‌اند؟ شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت داخلی در کشور وجود دارد. شما چقدر پیگیری کرده‌اید؟ چه برنامه‌ای ارائه داده‌اید؟ چه دستوری صادر کرده‌اید؟

وی خطاب به ظفرقندی افزود: شما اخیراً از مراکز سی‌تی‌اسکن و تسریع‌کننده در چین بازدید کردید. این بازدید چه نتیجه‌ای برای خودکفایی، انتقال فناوری و افزایش تولید داخلی داشته است؟ آیا دستاورد ملموسی برای بیماران و نظام درمانی کشور به همراه داشته است؛ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید فضای رقابتی و فرصت برای بخش خصوصی فراهم شود، نه ایجاد خفقان. متأسفانه گزارش‌هایی داریم که مجوزها به سادگی صادر نمی‌شود و موانعی برای ورود بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. حضرت آقا تصریح کرده‌اند که امکانات و تجهیزات در کشور فراهم است و تنها تصمیم و برنامه لازم است. پس چرا اقدام عملی مشاهده نمی‌شود؟ چرا به بخش خصوصی اختیار و امتیاز داده نمی‌شود تا به رفع کمبودها کمک کند؟

وی افزود: در برخی مناطق حتی یک سی‌تی‌اسکن، یک سونوگرافی یا یک رادیولوژی ساده وجود ندارد. چگونه تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها رخت بربسته اما در بازار آزاد و دست دلالان یافت می‌شود؟ چگونه داروی بیماران صعب‌العلاج و بیماران سرطانی در داروخانه‌ها یافت نمی‌شود و مجبورند از بازار سیاه و دلالان با قیمت‌های گزاف تهیه کنند؟ این‌ها زخم‌های عمیق است؛ چرا قاچاق و عرضه غیرقانونی دارو و تجهیزات به وفور صورت می‌گیرد؟ چه اقدامات کنترلی انجام شده است؟ آقای وزیر، اشک و رنج مردم را درک کنید؛ وقتی به نمایندگان مراجعه کنید خواهید دید دل‌های ما مملو از درد و رنج است؛ شما گزارش می‌دهید که تخت اضافه شده، اما آیا نیروی انسانی دارید؟ ضریب اشغال تخت در بسیاری از بیمارستان‌ها ۲۰ تا ۴۰ درصد است. تخت زیاد و نیروی متخصص نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه منابع را هدر می‌دهد. این آمار و اطلاعات نادرست چرا منتشر می‌شود؟ چرا کشور را سرگردان می‌کنید و با جان مردم بازی می‌کنید؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: اینجا می‌خواهم از شما و از دولت بخواهم که به شکل شفاف و عملیاتی به چند سؤال پاسخ دهند و اقدامات مشخص ارائه کنند؛ ارائه آمار دقیق و تفکیک‌شده تعداد تجهیزات حساس (ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی) به تفکیک استان و شهرستان و اعلام وضعیت عملیاتی بودن یا نبودن هر دستگاه؛ فهرست بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که اتاق عمل آنها تعطیل است همراه با دلایل تعطیلی و برنامه زمان‌بندی برای بازگشایی؛ فهرست داروهای حیاتی و تجهیزاتی که در داروخانه‌ها یا بیمارستان‌ها یافت نمی‌شوند و گزارش اقدامات انجام‌شده برای تأمین آنها و جلوگیری از عرضه در بازار سیاه؛ گزارش از میزان حمایت و دستورالعمل‌های صادرشده برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و برنامه‌های مسیر خودکفایی؛ گزارش از بازدیدها و مذاکرات خارجی اخیر و نتایج ملموس آنها برای انتقال فناوری و تولید داخلی؛ اعلام برنامه و بسته مشوق برای جذب و ماندگاری نیروی متخصص در مناطق محروم شامل معافیت، انگیزه مالی، امکانات مسکونی و حمایت حرفه‌ای؛ اعلام سازوکار نظارتی برای برخورد با دلالان و قاچاقچیان دارو و تجهیزات و گزارش اقدامات عملی دستگاه‌های مربوطه.

وی یادآور شد: ما این پرسش‌ها را مطالبه می‌کنیم تا دیگر نتوان با ارقام و گزارش‌های ناصحیح، افکار عمومی را فریب داد. مردم شایسته پاسخ روشن و برنامه عملیاتی هستند؛ نمایندگان مجلس برای دفاع از جان و سلامت مردم، تا حصول نتیجه و ارائه پاسخ قانع‌کننده و برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت از پای نخواهند نشست. از شما می‌خواهم اکنون پاسخ دهید و برنامه و ارقام مورد اشاره را در اختیار مجلس قرار دهید؛ شما حتی نتوانستید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان را قانع کنید. بسیاری از آمارهایی که ارائه فرمودید نادرست و غیرواقعی بود. شما بفرمایید تاکنون چه برنامه عملیاتی در حوزه سلامت اجرا کرده‌اید؟ کدام اقدام منجر به رضایتمندی مردم شده است؟

چراغی افزود: بنده نماینده منطقه‌ای محروم هستم؛ مناطقی که حتی یک آمبولانس مناسب یا امکانات اولیه برای نجات جان مردم ندارند. در برخی نقاط، جان انسان‌ها به دلیل نبود همین تجهیزات ساده به خطر افتاده است. همین چندی پیش، برادر عزیزمان آقای دکتر حاج‌بابایی که به منطقه ما سفر کردند، با چشمان خود محرومیت را دیدند و اشک ریختند. این تنها یک نمونه کوچک است، اما من امروز یک نقطه محدود را نمی‌بینم؛ من تصویر کل کشور را می‌بینم؛ هیچ‌یک از توضیحات شما نه قانع‌کننده بود و نه قابل پذیرش. بنده نمی‌توانم با وجدانم بپذیرم که این وضعیت را نادیده بگیرم. نمایندگان محترم، حضار گرانقدر، ما مکلف هستیم از قانون صیانت کنیم. اگر کمبود، قصور یا کوتاهی وجود دارد باید آن را بیان کنیم، پیگیری کنیم و پاسخ بخواهیم.

نماینده مردم دهلران در مجلس ادامه داد: اما تأسف‌بارتر از همه، واکنش وزارت بهداشت به سؤال بنده است که طی یکی دو هفته اخیر به صورت رسمی مطرح شده است. به جای ارائه پاسخ قانونی، شفافیت، عدد و رقم و برنامه، متأسفانه شاهد تهدید و فشار بوده‌ام. به بنده گفته‌اند «اگر سؤال را پس نگیری، در سال‌های آینده توسط شورای نگهبان رد صلاحیت خواهی شد». آیا این رفتار درست است؟ آیا این شیوه مواجهه با پرسش قانونی یک نماینده مجلس است؛ اگر ضرورت پیدا کند و اقتضائات قانونی اجازه دهد، بنده از همین تریبون اسامی افراد مرتبط با این فشارها را اعلام خواهم کرد تا ملت ایران و نمایندگان در جریان قرار بگیرند. آیا صحیح است که پس از طرح سؤال ملی، وزارتخانه شما به جای اصلاح رویه‌ها، به جای ارائه آمار صحیح، به جای پاسخ‌گویی، به یک نماینده مجلس فشار وارد کند و تهدید کند؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: به من گفته شده «هیچ‌یک از قول‌هایی که درباره مناطق محروم داده بودیم عملیاتی نخواهد شد و شما تا پایان دوره باید بدوید و پاسخی نخواهید گرفت». آیا این روش پیشبرد امور کشور است؟ آیا این احترام به مردم است؟ آیا این عمل به قانون اساسی است؟ قانون اساسی مگر ملاک نیست؟ آزادی بیان مگر اصل صریح قانون اساسی نیست؟ آیین‌نامه داخلی مجلس مگر اختیار طرح سؤال، تحقیق، تفحص و استیضاح را به نماینده نداده است؛ سؤال بنده یک سؤال ملی است، نه منطقه‌ای؛ دغدغه سلامت مردم سراسر کشور است. من اگر حقی را نادیده بگیرم، در برابر مردم، در برابر نمایندگان محترم و در برابر خداوند متعال شرمنده خواهم بود.

وی یادآور شد: اطمینان دارم شورای نگهبان هیچ‌گاه تحت تأثیر گزارش‌های نادرست یا فشارهای سیاسی قرار نمی‌گیرد و همیشه پاسدار حقوق مردم، شأن نمایندگان و صیانت از چارچوب‌های قانونی بوده و هست. این سخنان را مطرح می‌کنم نه برای ایجاد سوءبرداشت یا بزرگ‌نمایی، بلکه برای اطلاع‌رسانی دقیق از فضایی که پس از طرح سؤال ایجاد شده است؛ تهدید اسدالله چراغی تهدید همه مجلس و تهدید هیات رئیسه است. تهدید نمایندگان مخالفت با سیاست‌های مورد تأکید ریاست محترم جمهوری و فرامین مقام معظم رهبری است و من چنین رفتاری را هرگز نمی‌پذیرم؛ اگر شما می‌پذیرید، بنده نمی‌پذیرم؛ نمایندگان ما وظیفه داریم در برابر فشارها بایستیم؛ سلامت مردم مسئله‌ای نیست که با آن معامله شود. از این تریبون اعلام می‌کنم که تا زمان ارائه پاسخ روشن، مستند، عملیاتی و قابل سنجش از سوی وزارت بهداشت، پیگیری این موضوع را با قاطعیت ادامه خواهم داد.

