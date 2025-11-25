به گزارش ایلنا علی لاریجانی بامداد سه‌شنبه در بدو ورود به اسلام‌آباد طی گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: پاکستان یک کشور مهم در منطقه است و از نظر تاثیر گذاری در شرایط امنیتی منطقه جایگاه ممتازی دارد.

وی افزود: همسایه شرقی ایران از نظر فرهنگی نیز نقش آفرین است، روابط دو کشور از دیرباز روابطی عمیق و تاریخی بوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امروز در شرایط متحول منطقه همکاری‌های ایران و پاکستان در زمینه های مختلف می تواند به آرامش و صلح منطقه کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد که در مذاکراتی که در طول سفرِ پاکستان خواهد داشت این موارد مهم توجه قرار بگیرد.

