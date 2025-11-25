لاریجانی:
همکاریهای ایران و پاکستان به صلح منطقه کمک می کند
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر جایگاه مهم پاکستان در منطقه گفت: همکاریهای تهران و اسلامآباد در حوزههای مختلف به آرامش و صلح در منطقه کمک می کند.
به گزارش ایلنا علی لاریجانی بامداد سهشنبه در بدو ورود به اسلامآباد طی گفتوگو با خبرنگاران گفت: پاکستان یک کشور مهم در منطقه است و از نظر تاثیر گذاری در شرایط امنیتی منطقه جایگاه ممتازی دارد.
وی افزود: همسایه شرقی ایران از نظر فرهنگی نیز نقش آفرین است، روابط دو کشور از دیرباز روابطی عمیق و تاریخی بوده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امروز در شرایط متحول منطقه همکاریهای ایران و پاکستان در زمینه های مختلف می تواند به آرامش و صلح منطقه کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد که در مذاکراتی که در طول سفرِ پاکستان خواهد داشت این موارد مهم توجه قرار بگیرد.