حکم اعدام متجاوز به عنف و اکراه در بسطام اجرا شد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تشریح روند این پرونده گفت: این موضوع از سال ۱۴۰۱ و پس از گزارش مرجع انتظامی و ورود دادگاه عمومی بخش بسطام در دستور رسیدگی ویژه قرار گرفت. در جریان تحقیقات کامل، مشخص شد متهم با اغفال ۲ بانو و با هدف نیات مجرمانه، اقدام به ارتکاب عمل شنیع تجاوز به عنف و اکراه کرده و با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بی‌آبرویی را برای شکات فراهم آورده بود.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات جامع و مستند، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود، متهم را مجرم شناخته و حکم اعدام صادر کرد. این رأی پس از بررسی دقیق در دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تأکید کرد: اجرای حکم اعدام پس از طی تمامی مراحل قانونی و با رعایت کامل ضوابط شرعی و قضایی، صبح امروز و در ملاءعام در حوزه قضایی بخش بسطام انجام گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با جرایم منافی عفت و رفتار‌هایی که امنیت اخلاقی و روانی جامعه را تهدید می‌کند، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و اجرای احکام قطعی بیانگر عزم این مرجع در صیانت از کرامت انسانی، حفظ نظم عمومی و تقویت احساس امنیت در میان شهروندان است.

