آغاز جلسه علنی مجلس/ سؤال از وزیر بهداشت در دستور کار نمایندگان

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به  گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز  (سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار مجلس به شرح زیر است:

سوال های اسداله چراغی نماینده محترم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره  از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳.

  گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه های مدیریت گذرگاه داده های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن ها)

گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد فرونشست زمین.

 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی.

 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

 

 

