مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمةالزهرا (س) در حسینیه امام خمینی(ره)

کد خبر : 1718479
همزمان با چهارمین شب عزاداری‌ در حسینیه امام خمینی(ره)، مراسم شام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش ایلنا، همزمان با چهارمین شب عزاداری‌ در حسینیه امام خمینی(ره)، مراسم شام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها امشب دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی در سخنانی با تبیین نقش معروف‌ها و منکرهای اجتماعی و تأثیرگذار در جامعه و فراتر از آن در جبهه حق، گفت: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با عمل و بیان خود بزرگترین معروف جبهه حق یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را حفظ کردند و با ممانعت از وقوع بالاترین منکر یعنی انحراف از جبهه ولایت، در واقع «حافظ جبهه حق» شدند.

همچنین در این مراسم آقای محمود کریمی در رثای حضرت صدیقه سلام‌الله‌علیها مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کرد.

