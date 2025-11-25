عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، آخرین وضعیت ارائه کالابرگ و تعیین دهک‌بندی‌ها گفت: کالابرگ جهت تامین معیشت دهک‌های پایین جامعه و کالاهای اساسی این دهک‌ها که ده قلم است، مورد تاکید هم رهبر معظم انقلاب قرار دارد و هم مجلس و دولت و در قوانین بودجه و برنامه هفتم پیش‌بینی شده است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در خصوص کالابرگ‌ها یک بحث قانون است که ظرفیت‌های آن وجود دارد، بحث دیگر منابع مورد نیاز هم در تبصره ۵ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است که البته آنجا ایراداتی وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ارز ترجیحی امسال افزایش پیدا نکرده است، درصورتی که ما گفتیم از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی منابع لازم برای کالابرگ‌ گذاشته شود که ابتدا قرار بود ارز ترجیحی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند که به ۲۸ هزار و ۵۰۰ برگشت.

وی خاطرنشان کرد: در تبصره ۱۳ قانون برنامه و بودجه باز از محل حذف یارانه دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ ظرفیت‌هایی دیده شده است. همچنین در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده یک ظرفیت دیده شده است که سرجمع ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که البته باز در تحقق آن اختلافی وجود دارد.

گودرزی با اشاره به اینکه حذف دهک‌ها، نظام دهک‌بندی ما را تحت الشعاع قرار می‌دهد و بهتر است بگویم ضرورت دارد ما دهک‌بندی خودمان را بازنگری کنیم، خاطرنشان کرد: دهک‌بندی باید از دهک‌بندی جمعیتی به سمت دهک‌بندی درآمدی برود.

وی تاکید کرد: گاهی اوقات حذف یارانه یک نفر باعث جابه‌جایی دهک فرد می‌شود؛ زیرا مرزها بسیار به هم نزدیک هستند و مرز بین دهک‌ها یک مرز کمرنگ است و به جای این که بگوییم ۱۰ دهک ۹ میلیونی داشته باشیم، بگوییم ۱۰ دهک درآمدی داشته باشیم، یعنی ممکن است یک دهک ۲۰ میلیون شود و یک دهک ۴ میلیون شود، این گونه بهتر می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم علاوه بر اینکه به عدالت نزدیک‌تر است دقیق‌تر هم خواهد بود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس بیان کرد: از این باب است که گفته می‌شود ما به جای دهک‌بندی، صدک‌بندی داشته باشیم و لذا ضرورت دارد این اقدام را دولت انجام دهد تا ما شاهد تحقق بهتر قانون باشیم. در بودجه ۱۴۰۵ ضرورت دارد منابع بهتر و پایدارتری را برای کالابرگ پیش‌بینی کنیم.

