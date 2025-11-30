در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیحات معتمدیان درباره انتقال پایتخت و تخلیه تهران در صورت تداوم برخی چالشها
استاندار تهران، با اشاره به تراکم ۲۲ برابری جمعیت در پایتخت و تأثیر آن بر بحران آب، ترافیک و آلودگی گفت: در طول ۴ الی ۵ دهه اخیر بیش توان اکولوژیک تهران بارگذاری جمعیت انجام دادهایم که حتما نیاز به مدیریت و ایجاد محدودیت دارد که بیش از این فشار به منابع استان تهران نیاید.
محمدصادق معتمدیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به تنش آبی و آلودگی هوا که در تهران وجود دارد، بحث انتقال پایتخت دوباره جدی شده است به عنوان استاندار تهران چه نظری در این خصوص دارید، گفت: قانونی که درخصوص تهران داریم و مصوب مجلس است؛ بحث ساماندهی و تمرکززدایی از تهران است.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: به دلیل تراکم شدید جمعیتی که در چند دهه گذشته صورت گرفته این مسئله مطرح شده است، ما الان ۲۲ برابر میانگین کشور تراکم جمعیت در تهران داریم و همین باعث شده است طبیعتا در حوزه آب با بحران و چالش مواجه شویم، در حوزه ترافیک و آلودگی و سایر مسائل هم که به عنوان نظام مسائل تهران مطرح است، مشکلات جدی داریم.
نظارت بیشتری بر بارگذاری جمعیتی در سطح استان تهران خواهیم داشت
وی ادامه داد: لذا یکی از مهمترین مسائلی که توسط آقای رئیسجمهور در هیات دولت دستور داده شده است بحث مدیریت بارگذاری جمعیت در سطح استان تهران به ویژه شهر تهران است که زیرساختهای قانونی آن هم در حال انجام است که در شورای عالی شهرسازی و معماری جلسات متعددی برگزار شد و ما هم به عنوان استانداری حضور پیدا کردیم تا انشاالله بتوانیم نظارت بیشتری در بارگذاری جمعیتی در سطح استان تهران داشته باشیم.
میانگین تراکم درهر کیلومتر مربع ۴۹ نفر است؛ در استان تهران بیش از هزار نفر است
معتمدیان در پاسخ به این که شهر تهران به طور میانگین و استاندارد باید دارای چه میزان جمعیت باشد، بیان کرد: میانگین کشوری در هر کیلومتر مربع در کشور خودمان ۴۹ نفر است که در استان تهران بیش از هزار نفر است، یعنی ۲۱ یا ۲۲ برابر نسبت به میانگین کشوری است.
وی خاطرنشان کرد: در طول ۴ الی ۵ دهه اخیر بیش توان اکولوژیک تهران بارگذاری جمعیت انجام دادهایم که حتما نیاز به مدیریت و ایجاد محدودیت دارد که بیش از این فشار به منابع استان تهران نیاید.
انتقاد از نگاههای انتفاعی شهرداریها در بارگذاری جمعیت تهران
استاندار تهران درباره تخلیه این شهر به دلیل مشکلات آبی گفت: در بحث تخلیه تهران؛ اگر شرایطی که وجود دارد، استمرار داشته باشد، یعنی بارگذاری جمعیتی با نگاههای انتفاعی که در شهرداریها وجود دارد و ادامه داشته باشد و همینطور مردم هم در مصرف آب رعایت لازم را نداشته باشند هشداری که توسط آقای رئیسجمهور داده شد، جدی میشود و اگر ما برنامهای برای مدیریت بارگذاری جمعیت نداشته باشیم این موضوع پیش میآید.