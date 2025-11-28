بیگلدی در گفتوگو با ایلنا:
بیمههای تکمیلی ادا و اطواری برای پر کردن جیب عدهای شده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان و ناکارآمدی بیمههای پایه گفت: افرادی که به سن بازنشستگی میرسند بیش از هر زمان نیازمند حمایت درمانی هستند، اما ضعف بیمه پایه و سودجویی بیمههای تکمیلی باعث شده بسیاری از بازنشستگان از ادامه درمان خود منصرف شوند. طبق قوانین مختلف، ارائه بیمه تکمیلی برای بازنشستگان یک تکلیف قانونی است و مجلس با اولویت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
احمد بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مشکلات هر ساله بیمه تکمیلی بازنشستگان که سالهاست با این مشکل روبهرو هستند و طی چند وقت اخیر هم با قطعی بیمه تکمیلی خودشان روبهرو شدهاند و همین امر باعث شده در این مقاطع آنان دست از ادامه درمان بردارند، گفت: الزام و نیاز به بیمه تکمیلی یک امر بدیهی و مشخص است و افرادی که به سن بازنشستگی میرسند نیاز به حمایتهای مالی و درمانی بیشتری دارند که مطمئناً بیمه پایه جوابگو نخواهد بود و ناچاراً افراد باید یک بیمه تکمیلی هم داشته باشند.
این عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: البته معتقدم بیمههای تکمیلی یا مکمل ادایی است که یک عده برای پر کردن جیب خودشان درآوردهاند؛ سقف بیمه پایه را محدود گرفتند که بتوانند یک بیمهای به اسم بیمه تکمیلی ایجاد کنند تا از جیب مردم پول دربیاورند در صورتی که اگر در سیستمهای درمانی استاندارد و درست و حسابی ما به بررسی بپردازیم چنین چیزهایی وجود ندارد که به طور مثال انواع و اقسام بیمهها را برای مردم ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه ما باید ابتدا سقف پوشش بیمه تکمیلی را آنقدر افزایش دهیم که چالشها و این مسائل وجود نداشته باشد، عنوان کرد: سطح پوشش بیمه پایه را باید به گونهای دربیاوریم که همه مردم ایران را در برگیرد، فرقی هم نداشته باشد از منِ نماینده مجلس، وزیر و رئیس جمهور گرفته تا یک فرد روستایی عادی تحت پوشش قرار بگیرند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشکل اساسی و بنیادی در بحث بیمه این است که ما نتوانستیم یک بیمه پایهای خوب ایجاد کنیم که مردم برای درمان خودشان آن هم درمانهای اصلیشان به ناچار سمت این نروند که از بیمههای مکمل و تکمیلی استفاده و از جیب خودشان پول پرداخت کنند. در صورتی که اگر ما میتوانستیم و سطح پوشش بیمه پایهای را بالا میبردیم، بسیار از مسائل و مشکلات و پرداختها از جیب مردم حل میشد و واقعیت امر هم این است که این حق قانونی مردم است .
وی یادآور شد: اگر اشتباه نکنم در بحث قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۰۹ صندوقهای بازنشستگیها موظف شدند بیمه مکمل را برای بازنشستگان ارائه دهند و در احکام دائمی که در سال ۹۵ مصوب شد در «ماده ۷۵» بر پوشش بیمهای مناسب برای سالمندان و بازنشستگان تاکید شده است. در برنامه ۵ ساله توسعه هم تاکید بر کاهش پرداختها از جیب بیماران شده است که بحث بیمه تکمیلی است .
بیگدلی ادامه داد: از سوی دیگر حتی در ساختار نظام جامع رفاهی تأمین اجتماعی هم دولت برای پوشش بیمهای بازنشستگان به صورت کامل و کافی در آئین نامههایی که وجود دارد مکلف شده است. همه اینها تاکید بر این است که بیمه تکمیلی بازنشستگان یک لطف نیست بلکه تکلیف قانونی است و قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامههای توسعهای کشور آن را الزام کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه موضوعی که وجود دارد، به دلیل گران بودن درمان و کم پرداخت شدن یا پرداخت نشدن بدهی بیمهها از طرف دولت، بیمهها زیر بار بیمه تکمیلی نمیروند و دنبال سود خودشان هستند، یعنی صنعت بیمه به دنبال این است که سود ببرد و به سود حداقلی هم قانع نیستند و به دنبال سود آنچنانی نیستند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: خبری هم خواندم که رئیس سازمان تامین اجتماعی گفته بود به دنبال این هستند که این موضوع را برای همیشه حل و فصل کنند تا خدایی ناکرده بازنشستگان عزیز ما به مشکل برنخورند.
وی با اشاره به اینکه نبود بیمه تکمیلی باعث شده سالمندان و بازنشستگان پیگیر درمان و یا آزمایشهای مهم خودشان به دلیل گرانی برخی از درمانها نباشند، گفت: یک مشکل اساسی در بیمه همین مسئله است، چرا که ما آمدهایم یک بیمه پایه ضعیف ایجاد کردهایم و در کنارش بیمه تکمیلی گذاشتیم؛ در صورتی که در دوره سالمندی فرد نیاز به حمایت درمانی بیشتری دارد که ممکن است روزانه، هفتگی و یا ماهیانه باشد که این نیاز الزامی بیمه تکمیلی را میرساند.
این نماینده مجلس با تاکید بر این که من اصلا مخالف چنین بیمهای هستم، بیمههای پایه باید چنان گسترده باشند که نیازی به این ادا و اطوارها نباشد که بازنشستگان به مشکل برخورد کنند، ادامه داد: بازنشستگان ۳۰ الی ۳۵ سال برای این ممکلت زحمت کشیدهاند و حق بیمه پرداخت کردهاند و الان هم از جیب خودش برای بیمه تکمیلی ممکن است هزینه هایی پرداخت کنند که این متاسفانه کم کاری است، چراکه نه تنها بازنشسته بلکه هر فردی به مراکز درمانی برود برای حتی یک ویزیت معمولی اگر با نبود و قطعی بیمه تکمیلی خودش روبهرو شود، به نظر من این کم کاری است.
وی ادامه داد: حال اسم نمیآورم با یک بیمه قرارداد بسته بودند که به تعهدات خودش عمل نمیکرد و با یک بیمه دیگری قرارداد بستند که آنجا هم این مشکلات وجود داشت و به نظر من باید مجلس ورود کند و یک قانون درست و حسابی در مورد بیمه نوشته شود تا این مشکلات از بین برود.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حتما کمیسیون جلسه خواهد داشت تا این مشکل بازنشستگان حل شود. حتما این موضوع را با اولویت در کمیسیون مطرح میکنیم و از مسئولان میخواهیم تشریف بیاروند و پاسخگو باشند و باید یک راه حل پیدا کنیم چرا که صندوق بازنشستگی کشوری هم این مشکل را دارد.