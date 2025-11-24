خبرگزاری کار ایران
قتل یک استاد دانشگاه به‌دست قاتلان اجاره‌ای در گتوند

قتل یک استاد دانشگاه به‌دست قاتلان اجاره‌ای در گتوند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند، از کشف راز وقوع قتل یکی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان و همچنین شناسایی و دستگیری مباشرین، شرکا و معاونین در این جنایت خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه کامران رومیانی اظهار داشت: با کشف جسد مردی حدوداً ۵۰ ساله در بیستم آبانماه در زیر پلی واقع در مسیر گتوند به دزفول، بلافاصله در محل حاضر شده و از همان دقایق نخست، اقدامات تعقیبی، تحقیقی و قضایی آغاز و دستورات لازم به ضابطان دادگستری و گروه بررسی صحنه جرم از جمله حفظ و صیانت از آثار، علائم و مستندات صحنه، تحقیق از مطلعین و مرتبطین و بررسی تمامی زوایای احتمالی موضوع جهت احراز چگونگی، علت و انگیزه قتل و شناسایی مظنونین صادر شد.

وی افزود: با حصول سرنخ‌ها، قرائن و امارات متعدد، چند نفر به‌عنوان مظنون تحت رصد قرار گرفتند و نهایتاً نامبردگان طی یک عملیات ضربتی با حضور بازپرس پرونده و کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدند.

رومیانی ادامه داد: متهمان پس از تفهیم اتهام نزد بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گتوند، صراحتاً به ارتکاب قتل عمد اعتراف کرده و با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.

دادستان گتوند در پایان تأکید کرد:اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی بدانند که در برابر اقتدار نهاد‌های قضایی، امنیتی و انتظامی توان مقابله نخواهند داشت و سرانجامی جز تسلیم در برابر قانون و اراده مردم برای آنان متصور نیست. 

وی افزود: امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و برخورد قاطع، بدون اغماض و مبتنی بر سیاست جناییِ تسامحِ صفر با جرایم خشن، سازمان‌یافته و هنجارشکنانه در دستور کار قرار دارد. تلاش شبانه‌روزی برای حفظ و ارتقای امنیت پایدار، از اولویت‌های اصلی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان است.

