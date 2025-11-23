پیام تسلیت رئیس جمهور در پی شهادت دکتر مرتضی رضیعی
رئیس جمهور شهادت دکتر مرتضی رضیعی را به خانواده معزز ایشان، جامعه پزشکی کشور، همرزمان دفاع مقدس و ملت شریف ایران تسلیت گفت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر شهادت دکتر مرتضی رضیعی موجب تاثر و اندوه شد. انسانی که با وجود جراحتهای عمیق دوران دفاع مقدس، نه تنها از مسیر زندگی کنار نرفت، بلکه با ارادهای کمنظیر قلههای علم را درنوردید و طبابت را به میدانی برای ادامه جهاد خود بدل ساخت.
زندگی و شهادت این پزشک جانباز، یادآور حقیقتی روشن است: روحی که برای خدا و مردم زیسته باشد، در هیچ شرایطی محدود نمیشود. مجاهدتی که او در سالهای رنج و تلاش داشت، سرمایهای معنوی برای ملت ایران و راهنمایی برای نسلهایی است که معنای استقامت را در چهره او میدیدند.
اینجانب شهادت این فرزند برومند ایران را به خانواده معزز ایشان، جامعه پزشکی کشور، همرزمان دفاع مقدس و ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه پروردگار برای آن شهید عزیز، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران