آغاز ثبت نام آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در اطلاعیه ای از آغاز ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ خبر داد.‌

به گزارش ایلنا، این اطلاعیه بشرح زیر است:

"به اطلاع داوطلبان آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۴ می‌رساند که  ثبت‌نام از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز شده و تا روز شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ادامه خواهد داشت.

این آزمون در روز جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ برگزار خواهد شد." 

