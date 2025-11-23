آغاز ثبت نام آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در اطلاعیه ای از آغاز ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، این اطلاعیه بشرح زیر است:
"به اطلاع داوطلبان آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۴ میرساند که ثبتنام از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز شده و تا روز شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ادامه خواهد داشت.
این آزمون در روز جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ برگزار خواهد شد."