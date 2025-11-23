خانه



حقوقی قضایی ۰۲ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱:۴۵

آغاز ثبت نام آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در اطلاعیه ای از آغاز ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ خبر داد.‌