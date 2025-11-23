برپایی مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) در حسینیه امام خمینی(ره)
همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) سومین شب از مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی(ره) یکشنبه شب با حضور هزاران نفر از مردم و جمعی از مسئولان از جمله سران سه قوه، برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی سخنانی با موضوع «مدیریت زمان در سیره حضرت زهرا (س)» بیان کرد و ضمن برشمردن برخی عوامل ضربه زننده به مدیریت زمان همچون «بی برنامگی»، «بی نظمی»،«نبود اولویت» و «عجله و شتاب»، گفت:حضرت صدیقه کبری (س) با «نیت و انگیزه الهی»،«اولویت بندی» و «استفاده ترکیبی از زمان» توانست در مدت کوتاه عمر پربرکت خود،خدمات فراوان و تاثیرگذاری را تقدیم جامعه اسلامی و خانواده کنند و در راه تبیین، روشنگری و دفاع از ولایت گام های موثری را بردارند.
در این مراسم همچنین میثم مطیعی در سوگ بانوی دو عالم مرثیه سرایی و مداحی کرد.