برپایی مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا(س) در حسینیه امام خمینی(ره)

به گزارش ایلنا، در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی سخنانی با موضوع «مدیریت زمان در سیره حضرت زهرا (س)» بیان کرد و ضمن برشمردن برخی عوامل ضربه زننده به مدیریت زمان همچون «بی برنامگی»، «بی نظمی»،«نبود اولویت» و «عجله و شتاب»، گفت:حضرت صدیقه کبری (س) با «نیت و انگیزه الهی»،«اولویت بندی» و «استفاده ترکیبی از زمان» توانست در مدت کوتاه عمر پربرکت خود،خدمات فراوان و تاثیرگذاری را تقدیم جامعه اسلامی و خانواده کنند و در راه تبیین، روشنگری و دفاع از ولایت گام های موثری را بردارند.