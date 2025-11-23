۳۵ زندانی جرایم غیرعمد و مالی در تهران به مناسبت ایام فاطمیه آزاد شدند

فیروزجایی افزود: این آزادی‌ها با کمک فعالانه خیرین محقق شد و مبلغی بالغ بر ۵ میلیارد تومان در این هفته برای کمک به این مددجویان اختصاص یافت.

وی با تأکید بر اهمیت این اقدام در ایام فاطمیه، به دو مورد خاص اشاره کرد: در میان این ۳۵ نفر، دو زندانی قدیمی بودند که یکی پس از ۱۷ سال و دیگری پس از ۱۲ سال، صرفاً به دلیل عجز از پرداخت محکومیت ناشی از «دیه قتل غیرعمد» محکومیت ناشی از دیه قتل غیرعمد، مقدمات آزادی‌شان فراهم شد تا در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به کانون گرم خانواده بازگردند.

معاون دادستان تهران در پایان ضمن قدردانی از خیرین، ستاد دیه، انجمن‌های حمایت از زندانیان و بازاریان که در این امر خیر مساعدت کردند، ابراز امیدواری کرد که این مددجویان با دقت مراقبت کنند تا دیگر مرتکب خلاف یا بدهکاری مالی نشوند و به زندان بازنگردند.