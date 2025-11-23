ورود دادستانی به آتش سوزی جنگلهای الیت/تحقیقات برای علت آتشسوزی ادامه دارد
عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران به همراه سردار ساجدینیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و سرهنگ زکریایی فرمانده یگان حفاظت اراضی غرب مازندران با حضور میدانی در محل آتشسوزی جنگلهای منطقه الیت، در جریان آخرین تلاشها اطفای حریق قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مسیر ورود به منطقه الیت پرشیب و صعبالعبور است، افزود: این منطقه جزو نقاط حفاظت شده تحت نظر محیط زیست است که این سازمان باید در این جنگل دوربینهای تلهای تعبیه و محل را کنترل میکرد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده بود. دادستان مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: در این منطقه کمپهایی ایجاد شده و تورهای تفریحی برگزار میشود که متاسفانه از سوی مدیریت گردشگری استان کنترل نمیشوند و همه این نکات شرایطی را ایجاد میکند که افراد در مجموعههای جنگلی حضور یافته و اگر به طور تصادفی دچار اشتباهی شوند، چنین خسارات سنگینی به کل استان و کشور وارد شود.
عالیشاه تاکید کرد: آنچه در کنترل و خاموش کردن آتش تاثیرگذار بوده، حضور مردم بومی با شناخت از منطقه است چراکه راه ورود به جنگلهای الیت سنگلاخی و با شیب ۹۰ درجه است که حضور ماشین الات و ادوات آتش نشانی را با مشکلاتی روبهرو کرده است.
وی با اشاره به علت تشدید آتش سوزی در جنگلهای الیت نیز بیان کرد: وجود درختهای شکسته در جنگل به افزایش دامنه اتش سوزیها افزوده بود. متاسفانه در گذشته قانونی تصویب شده که نباید درختهای شکسته از منطقه جنگلی خارج شوند و از سوی دیگر درختهای خشک نیز قطع نمیشوند، البته در برنامه هفتم این اجازه داده شده، اما متاسفانه منابع طبیعی در این بخش سهلانگاری داشته است و درختها را خارج نکرده و در فصل پاییز هم که قرار داریم و همه این اتفاقات دست به دست هم دادند و متاسفانه شاهد این حادثه غمبار هستیم.
دادستان مرکز استان مازندران بیان کرد: هواپیای ایلیوشین در چند مورد برای اطفای حریق استفاده شده، اما با توجه به اینکه از ارتفاع بالا پرتاب آب را انجام میدهد؛ آب وقتی به پایین میرسد پودر میشودو اثرگذاری لازم را ندارد، اما خوشبختانه با تعداد افرادی که در منطقه برای خاموش کردن آتش حضور دارند، اوضاع در دست کنترل است.
وی با بیان اینکه یک اتش سوزی در ۱۰ ابان ماه بوده که خاموش شده و متاسفانه در ۲۴ ابان نیز اتش سوزی اخیر رخ میدهد، گفت: تحقیقات برای روشن شدن علت بروز آتش سوزی در جنگلهای الیت ادامه دارد. اگر در تحقیقات به این نکته برسیم که اتش سوزیها، عت عمدی داشته، با فرد و خاطیان احتمالی برخورد عبرت آموز صورت خواهد گرفت.
دادستان مرکز استان مازندران با تاکید بر اینکه غرقبانها باید مسئولیتپذیر بوده و نسبت به جنگل احساس مسئولیت کنند، افزود: مکاتبات و تماسهای تلفنی با اداره کل منابع طبیعی و رئیس سازمان جنگلها در این رابطه داشته و از جایگاه رسیدگی به حقوق عامه در این حوزه مطالبهگری داشتهایم. همچنین احداث راههای دسترسی آسان به جنگلها نیز برای کنترل شرایط ناایمن اینچنینی باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اظهارات رئیس مدیریت بحران کشور که اتش سوزی ظرف امروز و فردا حتما، کنترل و پایان خواهد یافت، گفت: ایجاد فاصله بین جایی که اتش گرفته و نقاط امن ضروری بوده که این اقدام نیز صورت گرفته بود