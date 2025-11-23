حکم قطعی پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی کشور در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی کشور در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد.

عتباتی با اعلام این خبر گفت: ۱۱ نفر متهم پرونده به اتهام اخلال در نظام توزیع دارویی کشور از طریق خرید و فروش سازمان یافته دارو‌های غیرمجاز، احتکار دارو و نیز توزیع دارو خارج از شبکه تحت تعقیب دستگاه قضایی گرفته و پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و محاکم نهایتاً به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: این ۱۱ نفر به مجازات‌هایی از قبیل، حبس، شلاق، جزای نقدی، و پرداخت ۵ برابر ارزش کالا محکوم شده‌اند و حکم صادره در اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا درخواهد آمد.

عتباتی در پایان گفت: امنیت بهداشتی و سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در این خصوص با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد می‌کند.