خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حکم قطعی پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی کشور در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شد

حکم قطعی پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی کشور در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادر شد
کد خبر : 1718134
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی کشور در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی کشور در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد.

عتباتی با اعلام این خبر گفت: ۱۱ نفر متهم پرونده به اتهام اخلال در نظام توزیع دارویی کشور از طریق خرید و فروش سازمان یافته دارو‌های غیرمجاز، احتکار دارو و نیز توزیع دارو خارج از شبکه تحت تعقیب دستگاه قضایی گرفته و پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و محاکم نهایتاً به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری  استان افزود: این ۱۱ نفر به مجازات‌هایی از قبیل، حبس، شلاق، جزای نقدی، و پرداخت ۵ برابر ارزش کالا محکوم شده‌اند و حکم صادره در اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا درخواهد آمد.

عتباتی در پایان گفت: امنیت بهداشتی و سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در این خصوص با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب