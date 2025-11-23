خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان زندان‌ها از ندامتگاه تهران‌بزرگ بازدید کرد

در بازدید رئیس سازمان زندان ها از ندامتگاه تهران بزرگ، مدیران سازمان زندان‌ها درجریان وضعیت زیرساختی، رفاهی و مدیریتی این مجموعه قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، محمدی رئیس سازمان زندان‌ها امروز، یکشنبه به همراه معاونان و مدیران ستادی با حضور در ندامتگاه تهران‌بزرگ از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

در این برنامه، مقامات سازمان ضمن حضور در اندرزگاه زندانیان همچنین از تأسیسات و سیستم گرمایشی، امکانات رفاهی و دیگر واحد‌های خدماتی و اجرایی مجموعه دیدن کردند.

محمدی در این سرکشی بر ارتقای استاندارد‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های خدماتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بهبود شرایط زیستی و اصلاحی مددجویان، خاطرنشان ساخت که اجرای دقیق سیاست‌های سازمان باید همراه با پایش مستمر و تداوم نظارت‌های دوره‌ای باشد.

این بازدید درراستای نظارت میدانی و ارزیابی روند اقدامات تحولی درحوزه اصلاح و تربیت، همچنین بررسی نحوه مدیریت و ارائه خدمات به مددجویان انجام شد.

