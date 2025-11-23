خبرگزاری کار ایران
تسلیت عارف در پی درگذشت هادی مرزبان

در پی درگذشت هادی مرزبان، کارگردان پیشکسوت تئاتر کشورمان، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است: 

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت استاد هادی مرزبان، هنرمند مردمی و کارگردان پیشکسوت تئاتر ایران، موجب تأثر و اندوه عمیق شد. 
آن فرهیخته ارجمند از چهره‌های کم‌نظیر هنرهای نمایشی کشور بود که عمر پربار خود را وقف اعتلای تئاتر ایرانی، کشف و پرورش استعدادهای جوان و خلق آثاری ماندگار کرد.

آثار ارزشمند مرحوم مرزبان  بخش مهمی از تاریخ معاصر تئاتر ایران را شکل داده و میراث هنری‌اش برای نسل‌های آینده به‌ عنوان الگویی از خلاقیت، اخلاق حرفه‌ای و عشق به فرهنگ و هنر این سرزمین باقی خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور، شاگردان و دوستدارانش صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسالت دارم.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

