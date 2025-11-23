تسلیت عارف در پی درگذشت هادی مرزبان

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت استاد هادی مرزبان، هنرمند مردمی و کارگردان پیشکسوت تئاتر ایران، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

آن فرهیخته ارجمند از چهره‌های کم‌نظیر هنرهای نمایشی کشور بود که عمر پربار خود را وقف اعتلای تئاتر ایرانی، کشف و پرورش استعدادهای جوان و خلق آثاری ماندگار کرد.



آثار ارزشمند مرحوم مرزبان بخش مهمی از تاریخ معاصر تئاتر ایران را شکل داده و میراث هنری‌اش برای نسل‌های آینده به‌ عنوان الگویی از خلاقیت، اخلاق حرفه‌ای و عشق به فرهنگ و هنر این سرزمین باقی خواهد ماند.



اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور، شاگردان و دوستدارانش صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسالت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور