دیدار سفیر جدید ایران در نروژ با عراقچی
سفیر جدید ایران در نروژ با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا جهانگیری، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در نروژ، پیش از اعزام به محل مأموریت خود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، جهانگیری برنامهها و اولویتهای خود برای گسترش روابط دوجانبه تهران _اسلو و ارتقای همکاریها در حوزههای مختلف را تشریح کرد و وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در اسلو، بر ضرورت تقویت تعاملات و همکاریهای ایران و نروژ تأکید کرد.