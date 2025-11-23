خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سفیر جدید ایران در نروژ با عراقچی

دیدار سفیر جدید ایران در نروژ با عراقچی
کد خبر : 1718068
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر جدید ایران در نروژ با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا جهانگیری، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در نروژ، پیش از اعزام به محل مأموریت خود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، جهانگیری برنامه‌ها و اولویت‌های خود برای گسترش روابط دوجانبه تهران _اسلو و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد و وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در اسلو، بر ضرورت تقویت تعاملات و همکاری‌های ایران و نروژ تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب