دیدار سفیر جدید ایران در نروژ با عراقچی

به گزارش ایلنا، علیرضا جهانگیری، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در نروژ، پیش از اعزام به محل مأموریت خود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، جهانگیری برنامه‌ها و اولویت‌های خود برای گسترش روابط دوجانبه تهران _اسلو و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد و وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در اسلو، بر ضرورت تقویت تعاملات و همکاری‌های ایران و نروژ تأکید کرد.

