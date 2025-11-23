خبرگزاری کار ایران
محل اختفای این صهیونیست‌ها را فاش کنید ۱۰ هزار دلار نقد جایزه بگیرید! + تصویر

کد خبر : 1718029
گروه سایبری حنظله فهرست تازه‌ای از افراد تحت تعقیب (فهرستی از نیرو‌های ارشد صنایع دفاعی، هوافضا و فناوری رژیم صهیونیستی) با ده هزار دلار پاداش برای افشای محل اختفای آنها منتشر کرد.

به گزارش ایلنا،  گروه سایبری حنظله نوشت:  این افراد را به‌عنوان اهداف عملیاتی معرفی می‌کند و برای هر فردی که در این فهرست قرار دارد، ۱۰ هزار دلار جایزه نقدی در ازای ارائه اطلاعات معتبر درباره موقعیت مکانی و محل اختفای این افراد در نظر گرفته شده است.

اسامی افراد تحت تعقیب:

 Shimi Ovadya – مدیر ارشد پروژه‌های سخت‌افزاری با سابقه طولانی در برنامه‌های دفاعی و دریایی و مدیریت پروژه‌های چندرشته‌ای.

 Ran Naveh – رهبر تیم تحقیق‌وتوسعه و متخصص C# با سابقه فعالیت در صنایع هوافضا و مدیریت تیم‌های نرم‌افزاری.

Shalev Yarden – پژوهشگر سیستم‌های امبدد و افسر سابق واحد ۸۱ با تخصص در لینوکس، پایتون و تحقیق روی سخت‌افزارهای ویژه.

 Jacob Nathan – مهندس نرم‌افزار با تجربه در توسعه سامانه‌های نجات و دفاع موشکی و مهارت‌های گسترده در فول‌استک.

 Ilya Belitsky – مهندس سیستم با بیش از دو دهه فعالیت در رافائل، البیت و نیروی هوایی و تجربه در طراحی و مدیریت سامانه‌های پیچیده.

 Gershon (Gershy) Ben-Arie – مدیر ارشد R&D و محصول در صنایع هوافضا با سابقه رهبری تیم‌های بزرگ و پروژه‌های بین‌المللی.

 Evyatar Chapnik – رهبر تیم فنی و مهندس یکپارچه‌سازی با سابقه گسترده در حوزه هوافضا، پشتیبانی فنی و مدیریت تیم‌ها.

 Avichai Simchon – مهندس الکترونیک متخصص DSP، مهندسی RF و پروژه‌های جنگ الکترونیک.

 Amir Ianko – مهندس سیستم با سابقه طولانی در ELTA IAI در حوزه رادار، طراحی سخت‌افزار و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها.

انتهای پیام/
