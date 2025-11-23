خبرگزاری کار ایران
امیر سرتیپ نعمتی:

برای جنگ‌های احتمالی آماده‌ایم

برای جنگ‌های احتمالی آماده‌ایم
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع فرماندهان تیپ۲۸۴ متحرک هجومی نزاجا گفت: امروز اولویت مهم نیروی زمینی ارتش، افزایش بیش از پیش توان رزم در بخش های مختلف این نیرو است و ما برای مقابله با دشمنان و جنگ های احتمالی آماده هستیم.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، در حاشیه بازدید از توانمندهای رزمی تیپ ۲۸۴ متحرک هجومی نزاجا در جمع فرماندهان و کارکنان این تیپ با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) مدافع ولایت هستند، گفت: امروز کارکنان نیروی زمینی ارتش با تمسک به حضرت فاطمه زهرا(س) برای دفاع از حریم ولایت در تمامی میدان های نبرد حاضر و آماده جانفشانی هستند.

امیر سرتیپ نعمتی با اشاره به اهمیت افزایش توان رزم در نیروی زمینی، اظهار کرد: امروز اولویت مهم نیروی زمینی ارتش، افزایش بیش از پیش توان رزم در بخش های مختلف این نیرو است و ما برای مقابله با دشمنان و جنگ های احتمالی آماده هستیم.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش یکی از عوامل پیروزی در جنگ ۱۲ روزه را اتحاد و همدلی ملت ایران عنوان کرد و گفت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به غیر از اتحاد و همبستگی ملت ایران تمامی معادلات را بررسی کرده بودند که همین وحدت موجب شکست سنگین دشمن شد، ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران در روزهای سخت ثابت کرده اند که هیچ وقت پشت نظام را خالی نمی کنند.

وی با اشاره به وضعیت نیروی زمینی ارتش به خصوص در حوزهای رزم زمینی، با بیان اینکه در حال حاضر نزاجا در بهترین سطح از آمادگی و توان رزمی قرار دارد اظهار کرد؛ امروز نیروی زمینی ارتش در حوزه های پهپادی، بالگردی، پدافندی و رسته های مختلف دیگر شرایط مطلوبی را دارد و با حضور در مرزهای زمینی امنیت پایداری را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خلق کرده است.

