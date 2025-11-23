به گزارش ایلنا، دو فروند هواپیمای ایلیوشین ۷۶ نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح روز شنبه برای اطفای حریق جنگل الیت چالوس به سمت محدوده آتش گرفته پرواز کردند؛ سردار حسن صندوق ساز، خلبان یکی از این ایلیوشین‌ها پیش از پرواز گفت و گویی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما داشت.

این خلبان هواپیمای ایلیوشین ۷۶ نیروی هوافضای سپاه درباره شرایط حاکم بر اطفای حریق هوایی در مناطق کوهستانی گفت: به دلیل شرایط جغرافیایی این مناطق نمی‌شود ارتفاع هواپیما را خیلی کم کرد، اما از ابتدای شروع ماموریت سعی شد هواپیما‌های ایلیوشین ۷۶ نیروی هوافضای سپاه تا جای ممکن به آتش نزدیک شوند.

سردار حسن صندوق ساز با اشاره به دستور فرمانده نیروی هوافضای سپاه برای هرچه سریعتر خاموش کردن آتش در جنگل الیت چالوس تاکید کرد: خلبانان نیروی هوافضای سپاه با همه توانشان نمی‌گذارند آسیبی به منابع و منافع ملی ایرانیان برسد؛ برای خاموش کردن آتش جنگل الیت چالوس هم همه توانمان را می‌گذاریم و به همین منظور برای نخستین بار عملیات اطفای حریق به صورت دو فروندی انجام می‌شود.

به گفته خلبان هواپیمای ایلیوشین ۷۶ نیروی هوافضای سپاه، با رها شدن ۴۰ هزار لیتر آب از هواپیمای نخست روی محدوده آتش گرفته شده خنک کاری انجام می‌شود و با رها شدن ۴۰ هزار لیتر بعدی از هواپیمای دوم آتش خفه و خاموش می‌شود.

سردار حسن صندوق ساز به تجربه خلبانان نیروی هوافضای سپاه در خاموش کردن حریق جنگل‌های ترکیه در سال ۱۴۰۰ هم اشاره کرد و گفت: همکاران من در آن زمان روزانه ۸ تا ۹ راید (هر بار عبور از روی یک هدف خاص) عملیات اطفای حریق انجام دادند درصورتی که کشور‌های دیگر که برای کمک به اطفای حریق آمده بودند در نهایت ۳ تا ۴ بار این کار را انجام می‌دادند.

