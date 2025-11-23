قاضی قلابی در اهواز بازداشت شد
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان از بازداشت فردی خبر داد که با جعل عنوان قاضی، اقدام به اخاذی از مراجعین به دستگاه قضایی میکرد.
به گزارش ایلنا، حسن رئیسی اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، شخصی که کارمند اخراجی دادگستری با سوابق کیفری قبلی است، با معرفی خود نزد افراد عادی به عنوان قاضی و معاون دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، از افرادی که دارای پرونده قضایی بودند، سکه بهار آزادی و پول میگرفته و به آنان قول مساعدت در حل پرونده قضاییشان را میداده است.
رئیسی ادامه داد: با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان و با همکاری عوامل پایگاه اطلاعات اهواز، متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، پس از انجام تشریفات قانونی پرونده، بازداشت شد.
وی افزود: متهم با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان سپیدار اهواز و جهت ادامه تحقیقات در اختیار حفاظت و اطلاعات دادگستری قرار گرفت.