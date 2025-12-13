سقاب اصفهانی در گفتوگو با ایلنا:
هیچ تصمیم غافلگیرکنندهای در حوزه انرژی گرفته نخواهد شد/ باید انگیزهها و علتهای قاچاق را حذف کنیم
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: رویکردهای گذشته در برخورد با قاچاق سوخت نتیجهای نداشته، چون سیاستها متوجه معلول بودهاند نه علتها، منطق بحث این است که ما علتها و انگیزهها را شناسایی کنیم، این علتها و انگیزهها را باید حذف کنیم که اگر اینها را حذف کنیم آن شخصی که آقازاده است هم دیگر نمیتواند چنین کاری انجام دهد.
اسماعیل سقاب اصفهانی در گفتوگو با ایلنا، درباره این که در ماههای گذشته روسای جمهور و مجلس درباره روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون قاچاق سوخت در کشور صحبت کردهاند؛ چقدر ضرورت دارد جلوی این حجم از قاچاق سوخت گرفته شود و برنامههای سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مبارزه با این مسئله گفت: قاچاق معلول است و علت نیست؛ هرجا شما با معلول مبارزه کنید، شکست میخورید.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی ادامه داد: هنگامی که فرد سردرد بگیرد یک ژلوفن بخورد، سردردش خوب میشود، مقطعی خوب میشود و اگر ریشهدار باشد فرد شاید دوباره سردرد بگیرد و باید دوباره ژلوفن بخورد. در مورد قاچاق سوخت هم همینطور است، تا حالا فقط با معلول مبارزه کردیم؛ فکر کردیم اگر اسلحه دستمان بگیریم، میتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم. فکر کردیم اگر یقه آن بنده خدایی که لب مرز است یا کولبر است را بگیریم، میتوانیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.
وی ادامه داد: سوال من این است با این همه اقدامات جلوی قاچاق سوخت را گرفتهایم؟ آیا روز به روز گسترش پیدا نکرده است؟ آیا در این سالها بیکار بودهایم؟ کارهایی را انجام داده ایم ولی سیاستها اشتباه بوده است چون با معلول مبارزه کردهایم. باید یکبار برای همیشه علت را احصا کنیم، چطور هنگامی که به پزشک مراجعه میکنیم سعی میکند علتها را پیدا کند.
سقاب اصفهانی درباره اینکه قاچاق در این حجم گسترده کار یک فرد عادی نیست و بارها درباره قاچاق سوخت گفته شده است که از پالایشگاه تا جایگاه صورت میگیرد، گفت: این مهم است که یک گروه خاص را فقط بگوییم؛ مجموعهای از علتها را باید دید. بله یک علت ممکن است قاچاق از برخی از مجموعهها باشد. یک علت قاچاق ممکن است از برخی از اشخاص پرنفوذ باشد. یک علت ممکن است قاچاق خرد باشد، مهم نیست طرف ما کیست مهم این است که چطور و بر اساس چه انگیزههایی قاچاق صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه باید انگیزهها را از بین ببریم، گفت: منطق بحث این است که ما علتها و انگیزهها را شناسایی کنیم، این علتها و انگیزهها را باید حذف کنیم که اگر اینها را حذف کنیم آن شخصی که آقازاده است هم دیگر نمیتواند چنین کاری انجام دهد. آن آقایی که در جایی ذینفع است هم دیگر نمیتواند و فرد عادی هم نمیتواند دیگر قاچاق انجام دهد.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره اینکه آیا قول میدهید مردم صبح که از خواب بیدار میشوند با افزایش قیمت انرژی روبهرو نشوند، بیان کرد: هیچ وقت، این قول آقای رئیسجمهور است هیچ تصمیم غافلگیرکنندهای در حوزه انرژی انجام نخواهد شد و مردم را حتما در جریان قرار خواهیم داد چراکه این دستور آقای رئیس جمهور و وعده انتخاباتی ایشان است.