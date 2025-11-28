رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تداوم وجود ناترازی انرژی در کشور گفت: دولتی که آقای پزشکیان تحویل گرفت، بر ساختار دولت سیزدهم نشست که پر از ناترازی بود؛ یعنی ناترازی‌ها دهن باز کرده بودند، به طوری که در سال گذشته ما حتی ذخیره‌سازی سوخت برای نیروگاه‌های خودمان نداشتیم. امروز با جنگی که اتفاق افتاد، با تحریم‌های بیشتری که رخ داد، این ناترازی‌ها تشدید شد.

این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه ناترازی‌ها نتیجه بیش از یک دهه عدم سرمایه‌گذاری در کشور است که به دولت چهاردهم رسیده، یادآور شد: دولت چهاردهم به هر حال تلاش خود را می‌کند؛ در حوزه برق و تولید برق خورشیدی به نظرم نمره مثبت می‌گیرد.در حوزه ذخیره‌سازی سوخت برای نیروگاه‌ها نمره مثبت می‌گیرد. در حوزه تولید نفت و صادراتش با این تنگنایی که وجود دارد نمره مثبت می‌گیرد؛ در تولید بنزین و گاز نمره‌اش مثبت است.

وی ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند ارز و طلا می‌دانیم که این حوزه‌ها تحت تاثیر مسائل بین‌المللی است. یعنی هر رئیس‌جمهوری که سرکار بیاید، موج افزایشی با این تنش‌های جهانی وجود دارد؛ به‌ویژه اینکه ما یک جنگ ۱۲ روزه با دو قدرت اتمی دنیا داشتیم که تبعاتی دارد. ما تبعات جنگ ۸ ساله را هنوز داریم می‌دهیم؛ جنگ دوازده روزه که چندماه پیش اتفاق افتاده است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به انتقاد جریان‌های سیاسی گفت: آقایانی که دولت را تخریب می‌کنند و دائما دم از ناامیدی می‌زنند، دائما هجمه علیه دولت ایجاد می‌کنند و گاهاً با اپوزیسیون خارجی و حتی دشمنان هم‌صدا می‌شوند، این‌ها دلسوز این کشور، مردم ایران و جامعه مستضعف ایران نیستند. می‌خواهند از این مشکلات برای سبد رای آینده‌شان آرایی را جمع کنند بنابراین از همین حالا خودشان را در رقابت و انتخابات قرار دادند و این هجمه‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد.

وی تاکید کرد: بله ما همه می‌دانیم هر دولتی اشکالاتی دارد، این دولت هم اشکالات مدیریتی دارد؛ ابزار نمایندگان هم استیضاح، سؤال، تذکره است و این ابزارها را همه نمایندگان اختیار دارند و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، اما این که همه چیز را سیاه و سفید کنیم و دائماً دولت را سیاه ببینیم این کار درستی نیست که برخی آقایان انجام می‌دهند.

سپهوند ادامه داد: در هر موضوعی که پیش می‌آید، این آقایان هیچ روزی را بدون تنش با دولت ندارند؛ یعنی هیچ روزی نیست که این‌ها تریبون را دست بگیرند و علیه دولت صحبتی نداشته باشند. کارهای مثبت را هم ببینند، کار مثبت هم به مردم توضیح بدهند،

وی تاکید کرد: ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم، ما همه برای ایران تلاش می‌کنیم و این روشی که آقایان تندرو پیش گرفتند به شدت به منافع ملی ما ضربه می‌زند و امیدوارم هرچه زودتر از این روششان پشیمان شوند.

