بقایی در نشست خبری:
سرقت اعضای بدن اسرای فلسطینی ابعاد جدیدی از جنایات رژیم صهیونیستی را نشان میدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رژیم صهیونیستی هیچ حد و حدودی در اقدامات خود نمیشناسد همچنین خبرهایی هم مبنی بر سرقت اعضای بدن اسرای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده است که ابعاد جدیدی از جنایات رژیم صهیونیستی را نشان میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود دوم مهرماه ۱۴۰۴ گفت: با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شروع میکنم. در این هفتههایی که از آتشبس غزه میگذرد متأسفانه کماکان شاهد تداوم جنایات و نسلکشی در فلسطین اشغالی هستیم فقط روز گذشته ۲۴ انسان بیگناه در جریان حملات رژیم صهیونیستی شهید شدند و در ۴۵ روز گذشته هم نزدیک به ۵۰۰ مورد نقض آتش بس همراه با حدود ۳۵۰ شهید و نزدیک به ۹۰۰ زخمی در غزه ثبت شده است، بنابراین عملاً آن چیزی که ما در غزه شاهد آن هستیم استمرار نسل کشی است که از دو سال قبل در غزه آغاز شده است و کماکان ادامه دارد.
وی افزود: مسئولیت ضامنان آتش بس بسیار سنگین است و ادعاهایی که مطرح کرده بودند مبنی بر وادار کردن رژیم صهیونیستی به ایفای تعهداتشان جدی نبوده و این رژیم با احساس بیکیفری کامل به جنایات خود ادامه میدهد تصاویری همین چند روز از رسانههای مختلف منتشر شد مبنی بر اینکه اسرائیل از سلاحهای ممنوعه و بمبهای خوشهای بسیار خطرناک در جنوب لبنان استفاده کرده است این موضوع بیانگر این است که این رژیم هیچ حد و حدودی در اقدامات خود نمیشناسد همچنین خبرهایی هم مبنی بر سرقت اعضای بدن اسرای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده است که ابعاد جدیدی از جنایات رژیم صهیونیستی را نشان میدهد.
وی در رابطه با نامه رئیسجمهور به بنسلمان ولیعهد عربستان سعودی و میانجیگری این کشور یا سایر کشورها در خصوص مذاکره با آمریکا گفت: ما در این خصوص یکیدو نوبت موضعگیری کردیم؛ هم بنده در این مورد توضیح دادم و هم سفیرمان در ریاض مطالبی را مطرح کردند. این نامه صرفاً نامهای معمولی بوده است که در چهارچوب مراودات ایران و عربستان در رابطه با برگزاری مراسم حج شده است و حاوی قدردانی ایران در خصوص اقداماتی است که برای مراسم حج مهیا شده بود. همچنین اظهار آمادگی برای برگزاری باشکوه مراسم حج امسال نیز در این نامه مطرح شده بود. این را در نظر داشته باشید که مراسم حج سال گذشته مقداری متفاوت بود؛ به این دلیل که ما درگیر دفاع از خودمان در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی بودیم و حجاج ما دچار مشکلاتی شدند و عربستان یا برخی دیگر از کشورهای منطقه مثل عمان و عراق کمکهای شایانی انجام دادند برای اینکه حجاج ما بتوانند به ایران بازگردند. و مناسبت نامه هم این بوده است که رئیس جدید سازمان حج و زیارت به عربستان سفر داشتند؛ فلذا مناسبت این نامه هم انجام این قدردانی بود.
وی افزود: در خصوص میانجیگری باید بگویم که اصلاً مسئله واسطهگری و میانجیگری نیست؛ موضوع سیاست آمریکاست، همچنین جدی نبودن آمریکا در رابطه با مذاکره و اینکه اساساً نگاه آمریکا به مذاکره بیش از آنکه بر مبنای یک امر متعارف دیپلماتیک مبتنی بر داد و ستد باشد، بر اساس دیکته کردن است و مادامی که آمریکا بر رویکرد خود اصرار بورزد، قاعدتاً مذاکره شکل نمیگیرد و بحث میانجیگری یک بحث ثانویه است. ما با عربستان رابطه خوبی داریم و برای این رابطه ارزش قائل هستیم و برای کشورهایی که با دغدغهبندی نسبت به صلح منطقه پیشنهاداتی را مطرح میکنند، قدردان هستیم؛ ولی اصلاً اینجا بحث میانجی و مذاکره مطرح نیست.
بقایی در رابطه با گمانهزنیهایی مبنی بر اینکه ایران قصد دارد با چند کشور منطقه پیرامون تنشهای موجود بین افغانستان و پاکستان و به جهت ثبات در منطقه نشستی را برگزار کند و در خصوص قطعنامه جدید سه کشور اروپایی و درخواست مطرحشده در این قطعنامه مبنی بر مذاکره ایران با ۵+۱ گفت: در حال حاضر ۵+۱ وجود دارد؟ در مورد این قطعنامه ما صحبت کردیم. این قطعنامه نیز خلاف رویهها و مقررات ناظر بر کار آژانس است و همچنین مغایر با رویههای پذیرفتهشده در شورای امنیت سازمان ملل متحد است، دخالت آشکار در کارکرد آژانس به حساب میآید و موجب خدشهدار شدن پیش از پیش آژانس خواهد شد. این قطعنامه لکه ننگی بر دامان طراحان خواهد بود. همانطور که عرض کردم خلاف رویههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس است. کوچکترین اشارهای به اصل و ریشه بروز این مشکل نکرده است که آن هم موضوع حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران است.
وی ادامه داد: امنیت و ثبات از موضوعات مورد اهمیت ما در محیط پیرامونی است. برای عدم بروز تنش میان افغانستان و پاکستان تلاش زیادی کردیم. با سایر کشورهای منطقه نیز صحبت کردیم؛ با روسیه، قطر، ترکیه و جهاتی که به روشهای مختلفی مدخل هستند. به تلاش خود ادامه میدهیم تا کمک کنیم موضوع از طریق یک چارچوب مناسب منطقهای مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد و هدف اصلی هم این است که به کاهش تنش میان این دو کشور همسایه و مسلمان کمک کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اظهارات زهدان ممدانی شهردار جدید نیویورک درباره نسلکشی در غزه گفت: اینکه کشورها و مقامات مختلف از جمله در آمریکا، به این واقعیت عریان صحه میگذارند که آنچه در فلسطین اشغالی در حال وقوع است یک نسلکشی است، بیان یک واقعیت است و از هر فردی، از هر کشور، مسئولیتپذیری از هر مقام مسئولی انتظار میرود که این واقعیت را با صدای بلند و رسا فریاد بزند. ضمن اینکه ما مواجهیم با یک موج بیداری در کشورهای اروپایی و غربی؛ علیرغم همه فشارها و تنگناهایی که بر هرگونه انتقاد نسبت به عملکرد رژیم صهیونیستی ایجاد کردند، میبینیم که در پایتختهای اروپایی و غربی، مثل بقیه سایه کشورها، جمعیتهای زیادی در اعتراض به نسلکشی و جنایت رژیم صهیونیستی به خیابانها میآیند. این خود نشانه بسیار مهمی است از اینکه جامعه جهانی بالاخره در برابر جنایاتی که در منطقه ما در حال وقوع است بیدار شده است.
وی اضافه کرد: قطعاً اگر جنایات رژیم صهیونیستی و جنگافروزی این رژیم در منطقه ما مهار نشود، حتماً آثار و تبعات آن به سایر مناطق دنیا سرایت خواهد کرد و در این تردیدی نیست. خوی تجاوزگری، زیادهخواهی و خودبرترپنداری رژیم صهیونیستی نشان میدهد که هیچ بخشی از دنیا را از اقدامات جنایتکارانه خود مصون نمیدانند. اگر شما به تاریخچه رژیم صهیونیستی در این هشت دهه مراجعه کنید، میبینید که ترورهای متعددی در اقصینقاط جهان، از جمله در بسیاری از کشورهای اروپایی، رخ داده است. همین الان در منطقه ما چند کشور، دو کشور، خاکشان تحت اشغال رژیم صهیونیستی است. و این تهدیدی که صراحتاً مطرح کرده مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی هم در معرض خواهند بود، خود یک زنگ هشدار است برای همان طرفهایی که به حمایتهای خود از رژیم صهیونیستی ادامه میدهند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره موضع ایران درباره صحبتهای مسکو، ارتباط با آژانس و پیشنهاد روسیه برای ساخت نیروگاههای شناور گفت: در مورد همکاریهای ایران و نکتهای که روسیه اعلام کرد مبنی بر همکاریهای ایران و کشورها در حوزه هستهای، باید به مثابه هر کشور غیر دارنده سلاح هستهای ادامه پیدا کند؛ چیزی است که در قطعنامه ۲۲۳۱ به آن صحه گذاشته شده و تأکید شده بعد از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ با ایران همانند هر کشور غیر دارنده سلاح هستهای رفتار خواهد شد.
بقایی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در تعامل و همکاری با سایر کشورها در رابطه با انرژی هستهای صلحآمیز کاملاً مختار است و بنابراین این موضوع روسیه در راستای اصولی است که این کشور در قبال تلاش کشورهای اروپایی و آمریکا برای قطعنامههای شورای امنیت انتقاد کرد. ما این موضع را قدرشناسی میکنیم.
وی درباره ارتباط با آژانس گفت: ما در راستای تعامل با آژانس نیازمند میانجیگری نیستیم، نماینده ما در وین فعال است، ما عضو آژانس هستیم، مواضع خود را علنی مطرح میکنیم. در گفتوگو با مقامات آژانس مواضع خود را بیان میکنیم و تا مادامی که عضو معاهده منع اشاعه باشیم، خود را متعهد میدانیم.
بقایی ادامه داد: مشکل از اینجا شروع شد که آمریکا و اسرائیل با حمله به تأسیسات هستهای ایران، در روند همکاری ایران و آژانس کارشکنی کردند. متأسفانه طرفهای مقابل واقعیتها را نادیده میگیرند و شورای حکام باید آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنها در حمله به ایران را پاسخگو کند به جای اینکه در مورد عدم همکاری ایران صحبت کند.
وی درباره ساخت نیروگاههای شناور گفت: تعاملات و مذاکرات برای تقویت و گسترش همکاریهای ایران و روسیه در مورد انرژی صلحآمیز هستهای با قوت قبل و با جدیت ادامه دارد.
بقایی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه گروسی اعلام کرده است آژانس میتواند نقش میانجیگری میان ایران و آمریکا را داشته باشد و همچنین مبنای مذاکره آتی برای رفع بنبست کنونی بین ایران و آژانس گفت: بنبستی وجود ندارد و ما به عنوان عضو آژانس مطالبهگر هستیم و انتظار داریم مدیران آژانس نسبت به مسئولیتهای فنی خود متعهد بمانند و اجازه ندهند فشارها آژانس را از مسیر حرفهای خود دور کند.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: ما در قاهره با آژانس به تفاهم رسیدیم و شیوه همکاری در شرایط پس از تجاوز نظامی را روشن کردیم و قرار بود این شیوهنامه مبنایی برای تعامل در شرایط جدید باشد، اما سه کشور اروپایی با فشار آمریکا این فرصت را از آژانس سلب کردند و با تحرکات در شورای امنیت و آژانس، باعث اخلال در این روند شدند.
وی تصریح کرد: ما اعلام کرده بودیم اگر طرفهای مقابل مرتکب هر حرکت غیرقانونی شوند، توافق قاهره کانلمیکن تلقی میشود. ایران طبق تعهدات خود در انپیتی به تعاملات خود با آژانس ادامه میدهد، اما با چارچوبی که قانون مجلس مشخص کرده است. لذا گفتوگوها با آژانس در این قالب پیریزی خواهد شد، اما نمیتوان نادیده گرفت که اقدام تقابلی اروپا علیه ایران تبعات خود را در پی دارد و یک نمونه آن فاقد اعتبار شدن توافق قاهره بود.
بقایی درباره محموله کشتی توقیفشده توسط سپاه گفت: این اقدام براساس حکم قاضی صورت گرفته، محموله متعلق به ایران بوده است و در واقع کاری که صورت گرفته است، در راستای انجام مأموریت محوله از سوی مقام قضایی بوده است.
وی درباره حضور عراقچی در هلند و احتمال ملاقات با وزرای خارجه E3 گفت: این سفر برای شرکت در اجلاس سالانه منع سلاحهای شیمیایی است. در حاشیه هم قاعدتاً برنامهریزیهایی خواهیم داشت برای اینکه با وزرایی که در این نشست شرکت دارند، دیدارهایی خواهیم داشت. این یک امر متعارف است.
بقایی ادامه داد: سفارت ما در هلند پیگیر است تا از این فرصت برای گفتوگوهای دوجانبه استفاده کنیم و باید ببینیم چه کسانی مشارکت دارند و تصمیم بگیریم؛ نشست خاصی با کشورهای E3 هم نداریم.
وی درباره اظهارات ترامپ درباره علاقهمندی ایران به مذاکره گفت: اینکه مدام یک گزاره تکرار شود مبنی بر اینکه ما به دنبال دیپلماسی هستیم، اما در عمل به ضوابط و لوازم یک مذاکره معقول و مبتنی بر به رسمیت شناختن منافع طرف مقابل پایبند نباشیم، صرفاً یک نمایش است.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: برای این است که خودشان را به عنوان حامی دیپلماسی و گفتوگو نشان بدهند، اما در عمل چنین نبوده. من همیشه از شما دوستان خواهش میکنم که این واقعیت را در نظر داشته باشید که ایران در حین یک گفتوگوی دیپلماتیک که به پیشنهاد خود آمریکا هم در جریان بود، مورد تعرض قرار گرفت. این خودش نشانگر این است که تا چه حد آمریکاییها در ادعای گفتوگو جدی هستند و حسن نیت دارند.
وی درباره شروط ایران برای مذاکره گفت: منافع ایران مهمترین اصلی است که ما برایش میجنگیم. خیلی خلاصه عرض بکنم: طرف مقابل به هیچ عنوان به مذاکره باور ندارد؛ مادامی که مذاکره در قاموس آنها دیکتهکردن باشد، اساساً شرایط شکلگیری یک گفتوگو شکل نمیگیرد.
بقایی درباره حضور عراقچی در هلند گفت: شرکت آقای دکتر در نشست سالانه سازمان منع سلاح شیمیایی در لاهه هلند سهشنبه انجام میشود. ما از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد هم برای زنده نگهداشتن آن حادثه تلخ و در واقع مجموعه حوادثی که در طول جنگ ۸ ساله تحمیلی اتفاق افتاد و این رسالت مستمر برای وزارت امور خارجه و برای کل نظام است.
وی ادامه داد: دو اینکه از این برای نشان دادن ماهیت بسیار غیرانسانی این سلاحها استفاده میکنیم و یاد شهدا و آسیبدیدگان شیمیایی مورد استفاده در جنگ تحمیلی هشتساله را گرامی میداریم. همچنین یک همایشی هم هفته گذشته برگزار شد به یاد جانبازان شیمیایی که همایش مهمی بود. در رابطه با پروندههایی که وجود دارد، یک پرونده در هلند به نتیجه رسید، یک الی دو مورد هم در جریان است و باید بگویم چند پرونده همچنان باقی است.
سخنگوی وزارت خارجه یادآور شد: ما مطالبه خیلی مشخصی از آلمان داریم به عنوان یکی از طرفهایی که در جریان توسعه سلاحهای شیمیایی رژیم صدام نقش داشت. آلمانیها از قبل که در مقطعی به برخی از این اتهامها پرداختند، نظام قضایی آلمان احکامی را صادر کرده؛ ما خواستیم که نتیجه این رسیدگیهای قضایی را در اختیار ما بگذارند، کمک بکنند برای روشن شدن ابعاد حمایت و مشارکت شرکتهای آلمانی، اشخاص حقیقی و حقوقی آلمانی در تأمین سلاح شیمیایی. این موضوعی است که کماکان ما پیگیر هستیم و فکر میکنم آخرین مورد هم یکیدو ماه قبل یادداشت رسمی به سفارت آلمان در تهران ارسال کردیم و منتظر پاسخ هستیم.
بقایی درباره هشدارهای آمریکا برای ازسرگیری غنیسازی در ایران گفت: ما قطعاً همه گزینههای ممکن را در نظر داریم. برای حفاظت و صیانت از منافع خود همه راههای ممکن را مدنظر قرار میدهیم. اینکه به دلیل ارتکاب عمل ممنوع و غیرقانونی شرایطی را برای ما تحمیل کنند، به این معنا نیست که ایران از حق خود میگذرد.
وی ادامه داد: آقای عراقچی گفتند غنیسازی ما به حالت تعلیق درآمده، اما به این معنا نیست که ما به خاطر این امر تحمیلشده از این حق قانونی خود بگذریم. ما به عنوان عضو انپیتی نسبت به بهرهبرداری از انرژی صلحآمیز هستهای محق هستیم و به ادامه این مسیر مصمم هستیم.
سخنگوی وزارت خارجه درباره اینکه آمریکا اعلام کرده است که آماده است برای حل بحران در سودان وارد عمل شود و اقداماتی را در این زمینه انجام دهد، نظر ایران در این ارتباط چیست، تصریح کرد: تحولات سودان نگرانکننده است و اگر ما به تاریخچه تحولات سودان نگاه کنیم، میبینیم همین طرفی که مدعی تلاش برای حل و فصل این بحران است، یعنی آمریکا، یکی از طرفهای شکلگیری بحران در سودان بوده است. مداخله چند سال اخیر آمریکا در سودان باعث تشدید تنشها و چندپارگی در این کشور شده است. ما هرگونه مداخله طرفهای ثالث در امور داخلی سودان را مضر میدانیم و معتقدیم که باید کمک شود که مردم سودان و دولت سودان خود در قالب گفتوگوهای سودانی-سودانی در مورد سرنوشت کشورشان و آینده این کشور تصمیم بگیرند.
بقایی در پاسخ به سوالی در خصوص لغو فروش تسلیحات آلمانی به اسرائیل به بهانه برقراری آتشبس در غزه گفت: اولاً آتشبسی وجود ندارد؛ در غزه چگونه میتوانیم بگوییم آتشبس برقرار است، در حالی که طی ۴۵ روز نزدیک به ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ انسان بیگناه کشته یا زخمی شدهاند؟ آماری که در ابتدای عرایضم عرض کردم قطعی است و نشان میدهد حداقل ۳۵۰ نفر در این یکماهونیم اخیر در غزه به شهادت رسیدهاند. بنابراین، اولاً آتشبسی وجود ندارد؛ آنچه شاهدش هستیم ادامه نسلکشی است.
وی ادامه داد: این محدودیتهایی که اشاره کردید حدود سه ماه قبل اعمال شد و از ابتدا مشخص بود که نمایشی است. آلمان و دیگر تأمینکنندگان تسلیحات رژیم صهیونیستی بهخوبی میدانند این تسلیحات هیچ کاربرد دیگری ندارد جز برای کشتن انسانها در غزه و کرانه باختری و جز برای حمله به کشورهای منطقه، از جمله علیه لبنان، یمن و سایر کشورهایی که رژیم صهیونیستی در قبالشان مرتکب تجاوز نظامی شده است. بنابراین، این کشورها حتماً باید پاسخگو باشند، زیرا شریک جنایات رژیم صهیونیستی محسوب میشوند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا گفت: اصل موضوع را نباید فراموش کرد که این اقدامات تحریکآمیز آمریکا علیه ونزوئلا ناقض تمام قواعد و مقررات بینالمللی است و جامعه بینالمللی باید توجه ویژهای به آن داشته باشد. بیتفاوتی و سکوت در برابر این قانونشکنی آشکار از سوی کشوری که عضو دائم شورای امنیت و میزبان مقر سازمان ملل است به هیچ عنوان قابل قبول نیست و میتواند به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شود. هیچ مبنا و مشروعیتی برای اقدامات تهدیدآمیز آمریکا علیه ونزوئلا وجود ندارد و این صرفاً اقدامی قلدرمآبانه است برای نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی یک ملت مستقل که اصرار دارد عزت، حاکمیت و استقلال خود را حفظ کند.
وی تاکید کرد: این اقدام محکوم است و مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل و شخص دبیرکل در این زمینه بسیار مهم است تا بهصراحت مخالفت خود را با اقدامات آمریکا در تهدید ونزوئلا و سایر کشورهای مستقل اعلام کنند. در رابطه با دیپلماتهای ما تدابیر لازم اندیشیده شده است. سفارتخانه ما در ونزوئلا بسیار فعال است و به کار خود ادامه میدهد و در ارتباط نزدیک با مقامهای ونزوئلا، هم از طریق سفارتشان در تهران و هم از طریق وزارت خارجه در کاراکاس، در تعامل است.
بقایی درباره اینکه «مذاکرات مسلحانه» به چه معنی است گفت: فارغ از واژهپردازیها آنچه مهم است این است که دولت آمریکا به دلیل عملکرد خود حداقل در این مقطع زمانی ۱۰ ساله هیچ جایی برای اعتماد باقی نگذاشته است. دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ بدون هیچ دلیلی و بهصورت یکجانبه از برجام خارج شد.
وی ادامه داد: در دوران بایدن مذاکرات به مراحل خوبی رسیده بود، اما در آخرین مراحل به نوعی نظر خود را تغییر دادند و با بدعهدی اقدام کردند. و در آخرین مورد که در خردادماه اتفاق افتاد، آمریکاییها نشان دادند که فاقد حداقل حسن نیت برای ورود به یک تعامل معنادار جهت رسیدن به یک نتیجه معقول و منصفانه هستند. این معنا و مفهوم اصلی است که ما در گفتگوهای خود و در تبیین مواضعمان همواره مدنظر قرار میدهیم.
بقائی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در حالیکه آقای مونترلوس، تبعه آلمانی-فرانسوی در تاریخ 17 مهر ماه بعد از یک دوره بازداشت کوتاه مدت و ظاهرا بدون هرگونه مذاکره دیپلماتیک آزاد شده. تبعه ایران خانم مهدیه اسفندیاری علی رغم بیگناهی همچنان فرصت آزادی و بازگشت به میهن را نیافته است. نظر شما در این خصوص چیست گفت: این نشانگر این است که نظام قضایی ما صرفاً با توجه به اتهامهایی که مطرح شده و جرمی که ارتکاب پیدا کرده در این مورد تصمیمگیری کرده است. این تصمیم مستقل قوه قضاییه بود و بعد از اینکه بررسی کردند و متوجه شدند که جرم مهمی ارتکاب پیدا نکرده است و این نشان دهنده رویکرد نظام قضایی ما نسبت به پروندههای مرتبط با جرائم یا اتهامهای منتسب به اتباع خارجی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر جای تأسف دارد که در موضوع خانم اسفندیاری، ایشان بدون هیچ مبنا و بدون ارتکاب جرمی دستگیر و بازداشت شدند. در این مدت مواضع خود را اعلام کردیم و روند پرونده پیگیری شده است. همانطور که اطلاع دارید، ایشان هماکنون خارج از زندان هستند و ما امیدواریم که پس از برگزاری جلسه دادگاه، که احتمالاً در اواسط دسامبر خواهد بود، زمینه آزادی ایشان و بازگشتشان به میهن فراهم شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برگزاری آیین بزرگداشت محمدعلی جمالزاده در ژنو در پاسخ به اینکه به نظر شما چنین برنامههایی چگونه میتواند دیپلماسی فرهنگی ایرانی را در سطح بینالملل اثرگذارتر کند و دوم اینکه آیا وزارت امور خارجه کشور ما برنامههای مشابهی برای سایر مفاخر ادبی و فرهنگی، چه آنهایی که در قید حیات هستند و چه آنهایی که نیستند، خواهد داشت یا خیر؟ گفت: فعالیت فرهنگی و دیپلماسی عمومی کشور یکی از وظایف وزارت خارجه است. یکی از بخشهای تشکیلدهنده همین مجموعه، سخنگویی ماست. اداره کل مشخصی نیز در رابطه با دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی داشته و باور داریم که معرفی چهرهها و مفاخر ایران، نه تنها در داخل کشور، بلکه در بیرون از مرزها و در جاهایی که مزارشان قرار دارد، حتماً به شناسایی فرهنگی ایران و میراث غنی ایرانی کمک میکند؛ هم برای مخاطبان ایرانی مقیم خارج از کشور و هم برای مخاطبان غیرایرانی.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما بنا داریم که انشاءالله این مجموعه برنامهها را انجام دهیم. بزرگداشت مرحوم جمالزاده یکی از برنامههایی بود که در ژنو انجام شد، به دلیل اینکه مزار ایشان در ژنو واقع شده است. این برنامه هم از مدتها قبل تدارک دیده شده بود و فکر میکنم دو تا سه هفته قبل برگزار شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اینکه هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، همراه با هیئت سوریه، به آمریکا سفر کرد و مذاکراتی انجام داد. پس از بازگشت از این سفر، آقای فیدان با آقای عراقچی تماس تلفنی برقرار کرد. سؤال این است که آیا در این گفتگو موضوع سوریه یا مذاکرات ایران و آمریکا مطرح شد یا خیر؟ گفت: در هر گفتوگوهایی که با کشورهای همسایه داریم، طیفی از موضوعات؛ هم موضوعات دوجانبه و هم موضوعاتی که به نوعی از قبل در مورد آن صحبت کردیم، بحث میشود.طبیعی است که ترکیه، به عنوان کشور همسایه و کشوری که در زمینههای مختلف به صورت مستمر با آن رایزنی و مشورت میکنیم، در هر گفتوگویی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، موضوعات مرتبط با امنیت و ثبات منطقه از جمله موضوع سوریه، موضوعات مرتبط با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه، فلسطین اشغالی و لبنان، و همچنین مباحث مرتبط با موضوع هستهای ایران، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره اعلام آمادگی وزیر امور خارجه لبنان برای مذاکره با عراقچی وزیر خارجه ایران و واکنش عراقچی به آن گفت: ما رابطه خوبی با لبنان داریم. رابطه ما و لبنان رابطه بسیار طولانی و مبتنی بر احترام متقابل بوده و دوستی موجود بین دو ملت ایران و لبنان نیازمند تشریح و توضیح نیست. صحبتی که وزیر خارجه لبنان کردند بلافاصله با پاسخ مثبت وزیر خارجه ایران روبرو شد با تاکید بر این موضوع که ما هیچ مداخلهای در امور داخلی لبنان نداریم و مسائل داخل لبنان مربوط به خود آنهاست.
وی گفت: در یکی دو ماه اخیر مذاکرات خوبی بین مقامات ایران و لبنان انجام شده است. آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی سفری را به لبنان داشتند و با طرفهای لبنانی گفتوگو و رایزنی کردند، همچنین در این مدت ملاقاتهای خوبی بین وزرای خارجه دو کشور در حاشیه چند نشست انجام شده است.
بقایی درباره اینکه در جریان سفر اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به آمریکا قرارداد تسلیحاتی بین ریاض و واشنگتن به امضا رسید، آیا این قرارداد تسلیحاتی میتواند تهدیدی علیه ایران باشد گفت: ما رابطه خوب و رو به رشدی با عربستان و بقیه کشورهای منطقه داریم. ما در نگرانی کشورهای منطقه در مورد جنگافروزی و سلطهطلبی رژیم صهیونیستی سهیم هستیم و این یک حقیقت مورد اجماع در منطقه ماست که بزرگترین خطر در منطقه، رژیم صهیونیستی است و کشورهای منطقه باید با اتکا به توانمندیهای درونزای منطقهای، مانع جنگ افروزی رژیم صهیونیستی شوند.
وی درباره توافق قاهره گفت: توافق قاهره قابلیت اجرا ندارد. این توافق دیگر نمیتواند مبنای تفاهم ایران و آژانس باشد چراکه طرفهای مقابل مانع از پیشرفت این روند مثبت میان ایران و آژانس شدند.