خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

براساس گزارش دیوان محاسبات؛

قصور وزارت نفت در اجرای تکالیف برنامه هفتم و قانون بودجه

قصور وزارت نفت در اجرای تکالیف برنامه هفتم و قانون بودجه
کد خبر : 1717857
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات کشور گزارش قصور وزارت نفت در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه ۱۴۰۳ را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات کشور گزارش قصور وزارت نفت در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه ۱۴۰۳ را منتشر کرد. علیرغم ایجاد حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» نزد بانک مرکزی و الزام ماده(۱۴) برنامه هفتم، واریز کامل عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی انجام نشده‌است.

این عدم انجام تکلیف با قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز مغایرت داشته و به عدم تحقق بالغ بر ۹۲ هزار میلیارد تومان منابع با اولویت هزینه در طرح‌های توسعه میادین گازی، فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی و افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی منجر شده ‌است.

دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر تسریع در اصلاح عملکرد، اقدامات قانونی لازم در چارچوب حسابرسی منابع را در دستور کار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب