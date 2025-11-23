قصور وزارت نفت در اجرای تکالیف برنامه هفتم و قانون بودجه

به گزارش ایلنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات کشور گزارش قصور وزارت نفت در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه ۱۴۰۳ را منتشر کرد. علیرغم ایجاد حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» نزد بانک مرکزی و الزام ماده(۱۴) برنامه هفتم، واریز کامل عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی انجام نشده‌است.

این عدم انجام تکلیف با قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز مغایرت داشته و به عدم تحقق بالغ بر ۹۲ هزار میلیارد تومان منابع با اولویت هزینه در طرح‌های توسعه میادین گازی، فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی و افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی منجر شده ‌است.

دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر تسریع در اصلاح عملکرد، اقدامات قانونی لازم در چارچوب حسابرسی منابع را در دستور کار دارد.

