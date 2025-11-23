عضو کمیسیون انرژی در گفتوگو با ایلنا:
مصادره دارایی بازنشستگان در انگلیس شرعاً و قانوناً قابل قبول نیست/ دولت باید جبران کند
رمضانعلی سنگدوینی رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولتها مطالبات خود را به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نمیکنند و این مسئله باعث چالشهای اساسی برای صندوقها شده، مجلس برای جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی یا پرداختهای دیرهنگام به صندوقها چه برنامه عملیاتی دارد، گفت: صندوقهای بازنشستگی از دولت مطالباتی دارند، دولت هم باید این مطالبات را برای اینکه این صندوقها با مشکل مواجه نشوند، بپردازد. این حق بازنشسته است.
وی ادامه داد: یک فرد بازنشسته در طول خدمتش سنواتش را به صندوق پرداخت کرده برای اینکه بعد از اینکه بازنشست شد، این صندوق به او خدمات بدهد. حال وقتی دولت مطالبات این صندوقها را نمیدهد، عملاً صندوقها هم نمیتوانند به این بازنشستهها خدمات بدهند و این به یکی از مشکلات برای بازنشستهها تبدیل شده است.
این عضو کمیسیون انرژی گفت: الان همانطور که میدانید حقوق بازنشستگان کم است و کفاف زندگیشان را نمیدهد. بعضا ما با بازنشستگان و کانونهای بازنشستگی جلسه داریم ۱۴ میلیون الی ۱۵ میلیون این بازنشستگان حقوق میگیرند در نهایت شاید ۲۰ میلیون حقوق بگیرند و زندگیشان نمیچرخد با این حقوق اما میتوانند از طریق این صندوقها یک سری تسهیلات کم بهره دریافت کنند و این میتواند بخشی از مشکلات زندگی بازنشستگان را رفع کند.
سنگدوینی گفت: در برنامه هفتم هم آمده است که دولت باید حتما مطالبات صندوقهای بازنشستگی را پرداخت کند فکر میکنم حتی یک سال تا سقف ۹۰ همت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از دولت مطالبه داشت و دولت باید آن را پرداخت میکرد. البته از سوی دیگر هم شرایط اقتصادی دولت به گونهای است که به واسطه پرداختهایی که باید انجام شود دچار مشکل شده است اما به هر صورت باید این مطالبات را بپردازد. اینعدم پرداخت به موقع مطالبات شرایط ادامه را برای صندوقهای بازنشستگی سخت و آنها را برای ارائه خدمات به بازنشستگان دچار مشکل کرده است.
این عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از ورود صندوقها به بحران عمیقتر چه اقدامی باید صورت بگیرد و مجلس چگونه میتواند در این زمینه به صندوقها کمک کند، گفت: به نظر من باید از هر طریق ممکن به این صندوقها کمک کرد اول این که به طور مثال با توجه به مطالباتی که بعضی از صندوقها دارند، براساس اصل ۴۴ دولت یک سری از داراییهایش را باید به آنها واگذار کند. این داراییها و این اموال را باید درست مدیریت کنند همچنین توسعه بدهند و استفاده بهینه و بهرهوری بهینه داشته باشند.
وی افزود: اگر از این اموال و داراییها در جهت مناسب بهرهبرداری نکنیم، یا به خوبی توسعه ندهیم و اینکه اگر دارند مستهلک میشوند، به آنها رسیدگی نکینم، حتی زنجیره آن را تکمیل نکنیم، یا در جهت فروش به موقع محصولش اقدام نکنیم، مطمئناً اینها دچار مشکل میشوند.بنابراین به نظر من این یکی از مسیرهایی است که باید حتماً برای آن برنامهریزی شود.
سنگدوینی گفت: یکی دیگر از مسیرها هم این است که بانکها باید بیایند در جهت کمک به اینصندوقها. اگر نیاز به تسهیلات داشتند، کمک کنند. تا اینها بتوانند، پابرجا بمانند، روی پای خودشون بایستند. چراکه اگر اینها بیفتند به ورشکستگی، شرایط سختی در کشور حاکم خواهد بود. به نظر من همان مطالباتی که صندوقها از دولت دارند، اگر به مرور انجام شود مطمئناً اینها روی پای خودشان میایستند. در صندوقها مدیریت هم بسیار اهمیت دارد. ما باید در صندوقها افرادی را به کارگیری کنیم که مدیریت را بتوانند به خوبی انجام دهند، اموال این مردم را خوب مدیریت کنند و حواسشان باشد که این اموال مردم است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات دولت و تحریمها مانند تحریم نفت از نظر شما یک سری صندوقهای بازنشستگی مانند صندوق نفت باید چه استراتژی داشته باشند تا بتوانند داراییهای خود را در برابر این شرایط حفظ کنند، تصریح کرد: صندوق نفت در حال انجام یک سری اقدامات است. کارهای عملیاتی، اجرایی، پروژهای، پیمانکاری انجام میدهد و یک سری هم داراییها دارد اما آنها هم باید بالاخره به سمتی بروند و طوری برنامه ریزی کنند که این دارایی و این اموال و منابعشان را حفظ کرده و صندوق در جهت بهره وری و سود پیش برود. اما اگر این صندوق نیز مانند سایر صندوقهای بازنشستگی دچار مشکل شود مطمئنا دولت و وزارت نفت هم دچار مشکل خواهند شد.
رئیس کمیسیون مشترک انرژی و صنایع گفت: مدیرانی که در این صندوقها هستند وشرکتهایی که در این صندوقها هستند حتما باید مراقبت و مواظبت کرده و منابع را در جایی برنامه ریزی کنند که برای بازنشستگان سودآوری داشته باشد و منابع و درآمدهای صندوق را افزایش دهد و مراقب باشد که این صندوق مانند صندوقهای دیگر دچار مشکل نشود. به نظر من سیاستگذاری در ادامه کار صندوقها بسیار حائز اهمیت است.
سنگدوینی درباره دفتر صندوق بازنشستگان نفت که سالها هزینه آن از جیب بازنشستگان پرداخت شد اما در نهایت در پرونده کرسنت مصادره شد، گفت: به نظر من کوتاهی در این قضیه صورت گرفت. این دفتر برای صندوق بازنشستگی بود و ربطی به نفت و داراییهای نفت نداشت بلکه برای صندوق بود، البته من به جزییات این پرونده خیلی ورود پیدا نکردم اما در زمان دفاع حتماً باید دفاع درستی صورت میگرفت که این اموال و داراییهایی که برای وزارت نفت یا دولت جمهوری اسلامی ایران هم نیست، حفظ شود. قرارداد کرسنت با وزارت نفت بوده، اما این دارایی مال مردم و برای بازنشستگان، بود و نه شرکت نفت اما متاسفانه نتوانستند خوب دفاع کنند و پیگیری کنند و عدم دفاع مناسب از این موضوع منجر به این قضیه شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت باید به این دلیل که این ملک برای بازنشستگان بود هزینه آن را به صندوق بازگرداند، ادامه داد: حتما باید جبران شود و این جزء مطالبات صندوق بازنشستگی از دولت و وزارت نفت میشود چرا آن ملک و آن دفتر برای صندوق بازنشستگی بود و برای مردم و بازنشستههاست. یعنی مال اموال وزارت نفت و دولت نیست. بالاخره این از لحاظ شرعی هم اشکال دارد و باید حتماً این مسیر پیگیری شود که این به بازنشستهها برگردد یا به اندازه آن چیزی که بالاخره آنها کسب کردند، باید به صندوق بازنشستگی بازگردد.