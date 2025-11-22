خبرگزاری کار ایران
دیدار نائب‌رئیس جریان حکمت ملی عراق با وزیر امور خارجه
نائب‌رئیس جریان حکمت ملی عراق که برای گفتگو و رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده است، امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، سید محسن حکیم مشاور ارشد سید عمار حکیم و نائب‌رئیس جریان حکمت ملی عراق که برای گفتگو و رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده است، امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار، سید محسن حکیم گزارشی از روند برگزاری انتخابات اخیر در عراق ارائه نمود و از مواضع و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از دولت و مردم عراق قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه برگزاری آرام و موفق انتخابات مجلس نمایندگان را به دولت و مردم عراق تبریک گفت و افزود تشکیل سریع دولت جدید شیرینی برگزاری انتخابات پرشور مردم عراق را مضاعف خواهد کرد.

عراقچی با ارزشمند دانستن افزایش مشارکت مردم عراق در این انتخابات به‌عنوان گامی مهم در جهت تحکیم روند مردم‌سالاری در عراق و پاسداری از حاکمیت و امنیت ملی این کشور، ابراز امیدواری کرد که این انتخابات زمینه‌ساز تقویت بیش از پیش انسجام، امنیت و پیشرفت در این کشور باشد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران مصمم است روابط دوستانه خود با عراق را در تمامی زمینه‌های مورد علاقه طرفین گسترش دهد.

 

