برگزاری دومین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در حسینیه امام خمینی(ره)
دومین شب از مراسم عزاداری حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها با حضور رهبر انقلاب و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، دومین شب از مراسم عزاداری حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۴ با حضور حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قران و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالَم خلقت اشاره کرد و با تأکید بر اینکه تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است، گفت: نقش محبت حضرت زهرا سلاماللهعلیها و فرزندان ایشان برای سعادتمندی انسانها بیبدیل است.
در ادامه این مراسم، محمدرضا بذری با قرائت اشعاری، در رثای حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها به مرثیهسرایی و نوحهخوانی پرداخت.