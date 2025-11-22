خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستور رئیس‌جمهور برای تأمین اعتبار قطار‌های حومه‌ای

دستور رئیس‌جمهور برای تأمین اعتبار قطار‌های حومه‌ای
کد خبر : 1717743
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور با حضور در وزارت راه و شهرسازی، ضمن دریافت گزارش‌های مرتبط با حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و مطالعات تطبیقی کلان‌شهرهای پاریس و برلین، دستورات لازم برای اجرای ساختار سازمانی، تأمین اعتبار تعمیرات قطارهای حومه‌ای و شیوه‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه ریلی حومه‌ای را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز شنبه اول آذر 1404، با حضور در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی، روند تصمیم‌گیری درباره توسعه و تکمیل خطوط ریلی حومه‌ای را که پیش‌تر در بازدید روز هشتم آبان 1404، مورد بررسی قرار داده بود، پیگیری کرد.

در این جلسه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده درباره مطالعات تطبیقی میان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و منطقه‌ای در کلان‌شهرهای پاریس و برلین و مقایسه آن با تهران ارائه شد. 

رئیس‌جمهور پس از شنیدن این گزارش، بر نهایی‌کردن ساختار سازمانی، چگونگی مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و شکل‌گیری مجموعه‌های غیردولتی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های ناتمام حمل‌ونقل عمومی ریلی حومه‌ای تأکید کرد.

در این نشست، دکتر فرزانه صادق نیز گزارش کامل سفر خود به چین و جزئیات خدمات قطارهای حومه‌ای و نیازهای زیرساختی و ناوگانی این بخش را ارائه کرد.

این جلسه در ادامه بازدید رئیس‌جمهور از شبکه ریلی منطقه‌ای تهران در 8 آبان 1404 برگزار شد که طی آن پزشکیان بر تکمیل نقاط تبادلی شبکه ریلی و مترو و تأمین منابع برای تعمیرات اساسی 9 دستگاه ریل‌باس تأکید کرده بود.

رئیس‌جمهور در جلسه امروز، تأمین ناوگان ریلی با استفاده از ظرفیت مولدسازی و فراخوان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از اولویت‌های ساماندهی حمل‌ونقل عمومی دانست و هدف از این اقدام را کاهش ضرر و زیان در دوره بهره‌برداری عنوان کرد.

طبق دستور پزشکیان، سازمان برنامه و بودجه موظف شد نسبت به تأمین مالی تعمیرات ناوگان ریلی اقدام کند. همچنین سازمان اداری و استخدامی مکلف شد ساختار مناسب برای تشکیل شرکت مادر تخصصی حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و منطقه‌ای، به‌ویژه در منطقه تهران را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی تنظیم و ارائه کند.

پیش‌تر مدیرعامل شرکت راه‌آهن اعلام کرده بود که با تکمیل طرح توسعه قطارهای حومه‌ای و منطقه‌ای، امکان جابه‌جایی سالانه 160 میلیون مسافر با 300 دستگاه ریل‌باس فراهم خواهد شد و در همین راستا توسعه خطوط غرب استان تهران پیشرفت 75 درصدی داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب