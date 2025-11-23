عبدالرضا فرجی‌راد دیپلمات بازنشسته کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از فصل سوم ارتباطات ایران و آمریکا و فرسایش حداکثری که سیاست‌های کاخ سفید دنبال می‌کند، گفت: به نظر من تغییر قابل توجهی در مواضع آمریکا با توجه به اخباری که منتشر می‌شود، صورت نگرفته است. صحبت‌های آقای عراقچی را هم در رسانه‌ها مشاهده کردیم، نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها بر همان مواضع قبلی خود پافشاری می‌کنند. به عبارت دیگر، مواضع آقای ترامپ مبنی بر آمادگی برای گفت‌وگو به این دلیل است که ایرانی‌ها درخواست دارند یا علاقه‌مندند، همان مواضع سابق است. در تبادل پیام‌ها، چه به‌طور غیرمستقیم و چه از طریق فضای مجازی، هیچ پالس مثبتی را ارسال نمی‌کند که اگر مذاکره‌ای آغاز شود، حتی روی مواردی که در پنج دور مذاکره در رم و مسقط آقای ویتکاف توافق شده بود، بازگردند.

میانجیگرانی مانند عربستان یا فرانسه، تمایلی به تغییر مواضع خود نسبت به ایران ندارند

وی ادامه داد: از این رو، این مسئله باعث شده که طرف ایرانی تمایل خود را به مذاکره نشان دهد، اما منتظر یک پالسی از طرف مقابل باشد. در اینجا، میانجیگران نقش مهمی دارند، میانجیگرانی که اکنون نقش فعالی دارند، مانند عمان و قطر، نمی‌توانند آمریکایی‌ها را قانع کنند که انعطافی از خود نشان دهند. میانجیگرانی که زور بیشتری دارند، مانند عربستان یا برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، هم تمایلی به تغییر مواضع خود ندارند. آن‌ها بر غنی‌سازی صفر و محدود کردن برنامه موشکی تأکید دارند.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه ما هنوز در بن‌بست قرار داریم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در روزهای اخیر، یا به‌طور خاص در دو سه هفته گذشته، تبادل پیام‌ها بیشتر شده است و برآیند آن همین صحبت‌هایی است که ممکن است از طرف ایرانی مطرح شود. ترامپ هم در هر مصاحبه‌ای که انجام می‌دهد، سعی می‌کند به این مسئله اشاره کند.

اروپایی‌ها پیام‌هایی ارسال می‌کنند که نشان‌ از آمادگی آن‌ها برای ادامه دیپلماسی با ایران دارد

فرجی‌راد در پاسخ به این سوال که آیا کشور‌های منطقه مثل عربستان و اروپا به عنوان دو نیروی آمریکا با اهداف متفاوت سعی در آوردن ایران به میز مذاکره دارند، عنوان کرد: بالاخره ما توافقی به نام برجام داشتیم. این توافق با اروپا باقی مانده بود، در حالی که آمریکا از آن خارج شده است. ایران معتقد است که اروپا خود را از صحنه هسته‌ای ایران به خاطر اسنپ بک کنار گذاشته است. این روزها اروپایی‌ها پیام‌هایی در رسانه‌ها ارسال می‌کنند که نشان‌دهنده آمادگی آن‌ها برای ادامه دیپلماسی با ایران است.

نباید کار با اروپا را رها کرد

وی اضافه‌کرد: طرف ایرانی ممکن است بخواهد اروپا را به نوعی گوشتمالی دهد و بگوید که اشتباه کرده است. اما من هنوز معتقدم که نباید کار با اروپا را رها کرد. به‌طور کلی، همان‌طور که بارها گفته شده، باید از دیپلماسی فرار نکرد. ما باید با توجه به مسئله برجام که اکنون به پایان رسیده، جایگاه خود را در روابط ایران و اروپا و آمریکا و شورای امنیت و آژانس مشخص کنیم.

باید ببینیم چطور می‌شود اروپایی ها را قانع کنیم که به غنی‌سازی حداقلی رضایت دهند

این استاد روابط بین الملل با تاکید بر اینکه باید سعی کنیم اروپایی‌ها را قانع کنیم که برای ما غنی‌سازی صفر امکان‌پذیر نیست و آن‌ها باید بتوانند آمریکایی‌ها و ترامپ را راضی کنند که به نوعی از این اصرار بر غنی‌سازی صفر کوتاه بیاید، بیان کرد: باتوجه به اینکه دیگر موضوعی برای مذاکره بین ما و اروپا وجود ندارد، جز مسائل آژانس نباید اروپا را رها کنیم. باید تجربه‌ای که از مذاکرات گذشته داریم را تحلیل کنیم و ببینیم که چگونه می‌توانیم اروپایی‌ها را از نظر میزان غنی‌سازی به همان حد یا مقداری کمتر راضی کنیم تا آقای ترامپ بتواند برای خود دستاوردی کسب کند.

ایران باید طرحی ارائه کند که ترامپ بتواند مقابل مخالفان از خودش دفاع کند

وی خاطرنشان کرد: این نکته مهم است که باید چیزی به ترامپ بدهیم تا او بتواند از خود در مقابل مخالفین داخلی و حتی دموکرات‌ها در کنگره دفاع کند. او باید بتواند در کنگره از خود دفاع کند تا گفته نشود بعد از این همه تلاش و درگیری و حمله به ایران، به چیزی بازگشتید که ما قبلاً انجام داده بودیم. این مسئله مهمی است که ایران باید به آن توجه کند. ایران باید طرح‌هایی آماده کند که در آن‌ها این مسئله دقیقاً دیده شود. یعنی اگر غنی‌سازی مثبت می‌خواهد، باید مواردی را در نظر بگیرد که طرف مقابل بتواند از خود در برابر مخالفین دفاع کند.

