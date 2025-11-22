خبرگزاری کار ایران
مهاجرانی خبر داد:

بنزین سوپر از فردا عرضه می‌شود/ تغییری در قیمت بنزین سهمیه‌ای ایجاد نمی‌شود

کد خبر : 1717485
سخنگوی دولت از عرضه بنزین سوپر از روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: باتوجه به عرضه بنزین سوپر که از فردا انجام می‌شود، تاکید می‌کنیم که هیچ تغییری در قیمت کالاهای اساسی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: عرضه این بنزین در راستای مصوبه دولت و بنا بر نیاز برخی اقشار مردم وارد شده و کاملاً از موضوع قیمت بنزین معمول مجزاست و هیچگونه تغییری در بنزین سهمیه‌ای اول و دوم ایجاد نمی‌شود.

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به شرایط پیش‌آمده در جنگ ۱۲ روزه و همچنین حادثه آتش سوزی در بندر شهید رجایی، تعدادی از کارخانه‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده بودند طرحی که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد کارکنان ارائه شد، در راستای حفظ اشتغال موجود و همچنین تأمین نیروی کار ماهر طراحی شده است.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: مهارت‌آموزی، یکی از نیازهای جدی و اساسی آینده کشور است و بر همین اساس، همکاری بین‌بخشی میان پنج دستگاه دولتی شکل گرفته تا بتوانند هم در تأمین نیروی کار ماهر نقش‌آفرین باشند و هم مراکز مربوطه را با کارآمدی بیشتر اداره کنند.

مهاجرانی تصریح کرد: از آقای میدری و همکاران ایشان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. همچنین تأکید می‌کنم چنانچه عزیزان علاقه‌مند به مشارکت در طرح اعتبار مالیاتی هستند، حتماً به سایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مراجعه کرده و اطلاعات تکمیلی و فرایند اجرایی این طرح را مطالعه کنند.

