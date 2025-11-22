مهاجرانی خبر داد:
بنزین سوپر از فردا عرضه میشود/ تغییری در قیمت بنزین سهمیهای ایجاد نمیشود
سخنگوی دولت از عرضه بنزین سوپر از روز یکشنبه خبر داد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: باتوجه به عرضه بنزین سوپر که از فردا انجام میشود، تاکید میکنیم که هیچ تغییری در قیمت کالاهای اساسی صورت نمیگیرد.
وی افزود: عرضه این بنزین در راستای مصوبه دولت و بنا بر نیاز برخی اقشار مردم وارد شده و کاملاً از موضوع قیمت بنزین معمول مجزاست و هیچگونه تغییری در بنزین سهمیهای اول و دوم ایجاد نمیشود.
مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به شرایط پیشآمده در جنگ ۱۲ روزه و همچنین حادثه آتش سوزی در بندر شهید رجایی، تعدادی از کارخانهها ناچار به تعدیل نیرو شده بودند طرحی که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد کارکنان ارائه شد، در راستای حفظ اشتغال موجود و همچنین تأمین نیروی کار ماهر طراحی شده است.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: مهارتآموزی، یکی از نیازهای جدی و اساسی آینده کشور است و بر همین اساس، همکاری بینبخشی میان پنج دستگاه دولتی شکل گرفته تا بتوانند هم در تأمین نیروی کار ماهر نقشآفرین باشند و هم مراکز مربوطه را با کارآمدی بیشتر اداره کنند.
مهاجرانی تصریح کرد: از آقای میدری و همکاران ایشان صمیمانه سپاسگزاری میکنم. همچنین تأکید میکنم چنانچه عزیزان علاقهمند به مشارکت در طرح اعتبار مالیاتی هستند، حتماً به سایت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مراجعه کرده و اطلاعات تکمیلی و فرایند اجرایی این طرح را مطالعه کنند.