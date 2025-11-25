اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که شما فرمودید مدرک دکترا ندارید، در چه زمینه‌ای تخصص دارید و حوزه فعالیت علمی شما در چه حوزه‌ای بوده است، گفت: خواهش می‌کنم در خصوص من، با همکاری یکدیگر، یک تفکری را با هم اصلاح کنیم؛ مدیریت این سازمان، مدیریت فردی نیست. قرار ما با آقای رئیس‌جمهور، یک مدیریت تیمی و مشارکتی است. در تیم ما تخصص‌های مختلفی حضور دارند، در خصوص مسائل اقتصادی در حوزه انرژی باید متخصص اقتصادی باشد و مسائل فنی نیز متخصص از حوزه انرژی حضور دارد. همچنین، در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تخصص‌های فرهنگی، روانشناسی و علوم اجتماعی هم حضور دارند.

برخی از همکاران ما از دولت‌های مختلف هستند

وی ادامه داد: تعدادی از همکاران ما، افراد با تجربه هستند که در دولت‌های مختلف فعالیت کرده‌اند و شما به زودی آن‌ها را خواهید دید. همچنین، تعدادی از نیروهای جوان ما از دانشگاه‌های تهران، بهشتی، شریف، الزهرا و همچنین دانشگاه‌هایی مانند تگزاس و مونترال در تیم ما هستند و حتما به شما گزارش خواهند داد.

سقاب اصفهانی در خصوص مدرک خود بیان کرد: پیشتر توضیح دادم که دانشجوی دکترای مدیریت دولتی با گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی هستم و هنوز مدرک دکترا را دریافت نکرده‌ام و دانشجو هستم. دانشجو بودن من هم به این دولت مربوط نمی‌شود و قبلاً بوده است. شما رسانه‌ها حق دارند قضاوت کنند و این انگیزه‌، پویایی و زنده بودن جامعه را نشان دهد که بسیار لذت‌بخش است.

مردم حتی نسبت به انتصابات نیز حساس شده‌اند

وی افزود: ممکن است برخی افراد را نقد کنند، اما خود نقد لذت‌بخش است و نشان‌دهنده زنده بودن جامعه است. برخی می‌گویند که مردم به مرز بی‌تفاوتی رسیده‌اند، اما معلوم شد این حرف‌ها درست نیست. افراد حتی نسبت به انتصابات نیز حساس هستند و باید پاسخگو باشیم. فقط خواهش می‌کنم اجازه ندهیم این موضوع شخصی شود.

موضوع حزب من نیست

معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه ما آمده‌ایم تا یک مسئله ملی را حل کنیم و می‌خواهیم یک همکاری مشترک بزرگ داشته باشیم تا یک امر ملی مشترک را نتیجه دهیم. اگر دائماً بگویید فردی این حزبی و آن حزبی است، نمی‌توانیم جمع‌بندی کنیم. یعنی من باید درگیر حزب شوم، اما موضوع حزب نیست. در هر دو گروه سیاسی و جناح‌های مختلف ایران، برخی از تفکرات موافق و برخی مخالف هستند. شما در روزهای گذشته دیدید که برخی می‌گویند که اصلاح‌طلبان مخالف بنده هستند، اینطور نیست.

این عضو جدیدالورود دولت تاکید کرد: بنده از روزی که منصوب شدم، پیام‌های محبت‌آمیز، تماس‌ها و جلساتی با همکاران ما در جبهه اصلاحات و اصول‌گرایی داشتم. بله؛ نسبت به من، تیم ما و برنامه‌مان در جبهه اصول‌گرایی نقدهایی وجود دارد و در جبهه اصلاح‌طلبی هم نقدهایی مطرح است. اینکه این موضوع را بخواهیم سیاسی کنیم، درست نیست، این موضوع یک موضوع کارشناسی است.

نمی‌خواهم تصوری ایجاد شود که موضوع شخصی است

سقاب اصفهانی خاطرنشان کرد: ما همه نقدها را می‌شنویم. حتی افرادی که در چند روز گذشته نسبت به بنده و برنامه‌ها نقد کردند، برخی از آن‌ها نوشتند که فلانی به دفتر ما آمد. ان‌شاءالله خدمت آن‌هایی که لازم است خواهیم رفت و نظرات آن‌ها را خواهیم شنید. همچنین در خدمت آن‌هایی که لازم باشد، خواهیم بود. در حال حاضر، نمی‌خواهم تصوری ایجاد شود که موضوع شخصی است. برخی هم نقد دارند که ان‌شاءالله در طول زمان ثابت خواهد شد که این تیمی که امروز مسئولیت بر عهده گرفته، تیمی است که بحران را به فرصت بزرگ تبدیل خواهد کرد.

انتهای پیام/