خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد؛

درخواست کمک از کشورهای دوست جهت مهار آتش در کوه‌های الیت

درخواست کمک از کشورهای دوست جهت مهار آتش در کوه‌های الیت
کد خبر : 1717224
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشت: به‌دلیل عدم‌مهار آتش در کوه‌های الیت و جهت جلوگیری از گسترش آتش به جنگل‌های اطراف، هماهنگی درخواست کمک سریع از کشورهای دوست انجام گرفته است.

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیگیر آتش‌سوزی علف رازهای کوه‌های الیت منطقه چالوس هستیم. علیرغم حضور دستگاهای ذیربط و نیروهای مردمی و استفاده از ۶ فروند بالگرد و هواپیما هنوز مهار کامل نشده است، به‌دلیل عدم‌مهار آتش و جهت جلوگیری از گسترش آتش به جنگل‌های اطراف، هماهنگی درخواست کمک سریع از کشورهای دوست انجام گرفت.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب