معاون اجرایی رئیسجمهور خبر داد؛
درخواست کمک از کشورهای دوست جهت مهار آتش در کوههای الیت
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیگیر آتشسوزی علف رازهای کوههای الیت منطقه چالوس هستیم. علیرغم حضور دستگاهای ذیربط و نیروهای مردمی و استفاده از ۶ فروند بالگرد و هواپیما هنوز مهار کامل نشده است، بهدلیل عدممهار آتش و جهت جلوگیری از گسترش آتش به جنگلهای اطراف، هماهنگی درخواست کمک سریع از کشورهای دوست انجام گرفت.»