به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیگیر آتش‌سوزی علف رازهای کوه‌های الیت منطقه چالوس هستیم. علیرغم حضور دستگاهای ذیربط و نیروهای مردمی و استفاده از ۶ فروند بالگرد و هواپیما هنوز مهار کامل نشده است، به‌دلیل عدم‌مهار آتش و جهت جلوگیری از گسترش آتش به جنگل‌های اطراف، هماهنگی درخواست کمک سریع از کشورهای دوست انجام گرفت.»

