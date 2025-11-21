در تماسهای جداگانه با استاندار مازندران و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صورت گرفت؛
دستورات معاون اول رئیسجمهور برای بسیج همه امکانات و تأمین تجهیزات موردنیاز برای اطفای حریق جنگلهای هیرکانی
معاون اول رئیسجمهور در تماسهای جداگانه با استاندار مازندران و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر ضرورت بسیج همه امکانات و ظرفیتهای کشور برای مهار آتشسوزی جنگلهای هیرکانی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در پی آتشسوزی در جنگلهای هیرکانی، دکتر محمدرضا عارف در تماسهای تلفنی جداگانه با استاندار مازندران و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، پس از دریافت آخرین گزارشهای میزان خسارات وارده، پیش روی آتشسوزی و نحوه عملیات اطفای حریق در جنگلهای هیرکانی، دستورات لازم را برای بسیج همه امکانات و تامین تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق نیروهای امدادی را صادر کرد.
معاون اول رئیسجمهور در این تماسهای تلفنی بر بهرهگیری از همه ظرفیتهای داخلی، استانهای همجوار و همچنین هماهنگی و همکاری سایر بخشها و دستگاههای ذیربط با مشارکت مردمی تا زمان خاموشی کامل جنگلهای هیرکانی تاکید کرد.