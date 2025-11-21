خبرگزاری کار ایران
پاسخ وزیر امور خارجه کشورمان به دعوت همتای لبنانی خود برای مذاکره

وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس به دعوت یوسف رجی وزیر خارجه لبنان برای مذاکره پاسخ داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس به دعوت یوسف رجی وزیر خارجه لبنان برای مذاکره پاسخ داد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«دوست عزیزم یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در مصاحبه با ام‌تی‌وی لبنان، از من برای مذاکره دعوت کرده است.

ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم؛ اما از هر گونه گفتگو با هدف پیشبرد روابط دوجانبه ایران و لبنان استقبال می‌کنیم.

احتیاجی به کشور ثالث نیست. از همکارم یوسف برای سفر به تهران دعوت می‌کنم و اگر از من برای سفر به بیروت دعوت شود، با کمال میل می‌پذیرم.»

