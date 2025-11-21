معاون اجرایی رئیسجمهور:
گسترش استفاده برق خورشیدی در خانوار، صرفهجویی گاز توأم با ارتقای امنیت ملی است
معاون اجرایی رئیسجمهور نوشت: در نگاه رئیسجمهور پزشکیان، وابسته کردن مستقیم و غیرمستقیم همه مصرف خانگی (سرمایش، گرمایش و..) در کشور به گاز طبیعی، هم در ناترازی موجود نقش دارد و هم از دید پدافند غیرعامل ناموجه است. بنابراین گسترش استفاده برق خورشیدی در خانوار، صرفهجویی گاز توام با ارتقای امنیت ملی است.»
