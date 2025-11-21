خبرگزاری کار ایران
معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

گسترش استفاده برق خورشیدی در خانوار، صرفه‌جویی گاز توأم با ارتقای امنیت ملی است

کد خبر : 1717219
معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشت: در نگاه رئیس‌جمهور پزشکیان، وابسته کردن مستقیم و غیرمستقیم همه مصرف خانگی (سرمایش، گرمایش و..) در کشور به گاز طبیعی، هم در ناترازی موجود نقش دارد و هم از دید پدافند غیرعامل ناموجه است. بنابراین گسترش استفاده برق خورشیدی در خانوار، صرفه‌جویی گاز توام با ارتقای امنیت ملی است.»

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشت: «یکی از عوامل اساسی در بحث ناترازی گاز استفاده مستقیم و غیر مستقیم (برق نیروگاههای گازی) از گاز برای مصارف خانگی است

رئیس جمهور ‎پزشکیان باور دارند با گسترش استفاده از برق خورشیدی در مصارف خانگی و حذف/کاهش مصرف گاز در منازل، می‌توان گاز را به سمت رشد و شکوفایی صنعت هدایت کرد.

‌در نگاه رئیس‌جمهور پزشکیان، وابسته کردن مستقیم و غیرمستقیم همه مصرف خانگی (سرمایش، گرمایش و..) در کشور به گاز طبیعی، هم در ناترازی موجود نقش دارد و هم از دید پدافند غیرعامل ناموجه است.

بنابراین گسترش استفاده برق خورشیدی در خانوار، صرفه‌جویی گاز توام با ارتقای امنیت ملی است.»

