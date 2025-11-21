رئیس جمهور ‎پزشکیان باور دارند با گسترش استفاده از برق خورشیدی در مصارف خانگی و حذف/کاهش مصرف گاز در منازل، می‌توان گاز را به سمت رشد و شکوفایی صنعت هدایت کرد.

‌در نگاه رئیس‌جمهور پزشکیان، وابسته کردن مستقیم و غیرمستقیم همه مصرف خانگی (سرمایش، گرمایش و..) در کشور به گاز طبیعی، هم در ناترازی موجود نقش دارد و هم از دید پدافند غیرعامل ناموجه است.

بنابراین گسترش استفاده برق خورشیدی در خانوار، صرفه‌جویی گاز توام با ارتقای امنیت ملی است.»