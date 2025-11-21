حضرتی با بیان این که آقای یونسی، استاندار مازندران تا کنون دوبار در مناطق آتش‌سوزی حضور یافته و به شکل میدانی از این مناطق بازدید کرده است، گفت: بنابر گزارشی که دریافت کردم، این آتش‌سوزی از روز شنبه آغاز شده و مواردی نظیر وزش باد، صعب‌العبور بودن برخی مناطق، خشکی مراتع و ... در عملیات اطفای آن اثرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه نیروهای امدادی از استان‌های مازندران، گیلان و گلستان و دیگر استان‌ها در تلاش هستند تا آتش را مهارکنند، گفت: در همین راستا پنج بالگرد نیز در منطقه فعال هستند. همچنین از ۸ صبح امروز یک فروند هواپیمای ایلوشن، طی رایزنی‌های سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و استانداری مازندران با وزارت دفاع، به پرواز درآمده‌ است. این هواپیما که ظرفیت حمل ۴۰ تن آب را داشته، از صبح دو مرتبه بر فراز مناطق دچار حریق آب‌پاشی کرده است و هر بار توانسته مقدار قابل توجهی از آتش را خاموش کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین بیان کرد که با پیگیری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و رایزنی‌های وزیر امورخارجه با کشور ترکیه قرار شده است فردا صبح دو فروند هواپیمای اطفای حریق، یک بالگرد و هشت نیروی انسانی به مناطق عملیاتی الیت و چهارباغ شهرستان چالوس اعزام شوند.

به گفته حضرتی برابر گزارش‌هایی که دریافت شده عمده حریق در مناطق با تراکم درخت کم و بوته زیاد رخ داده و تلاش‌ها برای اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش به مناطق زیستی گونه‌های گیاهی و جانوری در حال انجام است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه موضوع آتش‌سوزی در این مناطق جنگلی از اهمیت ویژه برای دولت برخوردار است و در همین راستا نیز بسیج امکانات صورت گرفته است، گفت: از وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تا وزارت دفاع و امورخارجه پای کار آمده‌اند تا به یاری خدا این آتش زودتر مهار و خاموش شود.

وی همچنین از اقدامات امدادگران، جنگل بانان و محیط بانان، نیروهای داوطلب مردمی، فعالان محیط زیست، نیروهای مسلح و ... قدردانی کرد.